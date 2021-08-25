بوتاس: أخبرني هاميلتون برغبته ببقائي زميلاً له في مرسيدس لموسم 2022

تتواصل نقاط الاستفهام حول المقعد الثاني في صفوف فريق مرسيدس لموسم 2022. ففي حين تمّ حسم المقعد الأوّل عبر تجديد عقد بطل العالم لويس هاميلتون لعامَين مقبلين، إلّا أنّ هويّة زميله للموسم المقبل تبقى مجهولة.

وتأتي هذه الضبابيّة على إثر معاناة بوتاس في هذا الموسم، حيث اقتصر الفنلندي على تحقيق 108 نقاط مقابل 198 لهاميلتون وكانت أفضل نتيجة له حلوله في المركز الثاني خلال سباق جائزة النمسا الكبرى، وحقّق قطب انطلاق أوّل يتيم في البرتغال.

في الأثناء يمرّ جورج راسل ناشئ مرسيدس الذي يقود لصالح ويليامز بأفضل فترات مسيرته حتّى الآن، حيث نجح أخيرًا في تحقيق النقاط مع الحظيرة البريطانيّة ضمن الجولة الماضية في المجر.

وكانت مرسيدس قد أشارت إلى أنّها ستتّخذ قرارها بشأن المقعد الثاني خلال هذه العطلة الصيفيّة، ومن الممكن أن يأتي الإعلان خلال جائزة بلجيكا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري.

ويأمل بوتاس أن يقلب تأخّره ويكسر معاناته بدءًا من جولة سبا-فرانكورشان، كما كشف لقناة "ام تي في" الفنلندية بأنّ هاميلتون يرغب ببقائه زميلًا له، مُشيرًا في ذات الوقت إلى أنّ البريطاني ليس له تأثيرٌ على قرار الفريق.

وقال الفنلندي: "سنرى ماذا سيحدث. لا أعتقد بأنّه ستكون هناك أنباء في المستقبل القريب، لكن أجل ستتّضح الأمور مع مرور الوقت".

وأضاف: "كلّ شيء يسير في الوجهة الصحيح. قال لي لويس مباشرة أنّه يرغب ببقائي زميلًا له".

وأردف: "يُمكننا فعل الكثير معًا. لكن في الحقيقة ليس للسائقين تأثيرٌ على هذه القرارات... هناك فريقٌ ضخمٌ يعمل على اتّخاذ القرارات الكبيرة".

وعندما سُئل إن كان يبحث عن خيارات بديلة في حال عدم تجديد عقده، أجاب بوتاس: "لا يُمكنني الإفصاح عن من سنتحدّث إليهم وما قد يحدث. لكنّنا نخوض محادثات جيّدة للتوصّل إلى أفضل خيارٍ للموسم المقبل".