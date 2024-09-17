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فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

بهدف الإبقاء عليه: ويليامز منفتحة على ضمّ كولابينتو إلى ساوبر في 2025

أثار فرانكو كولابينتو على متن ويليامز، الإعجاب خلال مجريات سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد.

فرانكو كولابينتو، ويليامز

فرانكو كولابينتو، ويليامز

الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات

نجح كولابينتو بتسجيل النقاط من ثاني مشاركة له فقط مع ويليامز، حيث أنهى سباق باكو ثامناً أمام لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

وتلقى الأرجنتيني الشاب عبارات الثناء والتهنئة من الكثيرين في أوساط الفورمولا واحد، لعل من أهمهم ماكس فيرستابن بطل العالم الحالي ولويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات.

وكانت ويليامز قد استعانت بخدماته ليقود بديلاً عن لوغان سارجنت ويبدو أنه كان خياراً صائباً.

إذ نجح بالتأهل للقسم الثالث من التصفيات وترجمة هذه التأدية القوية إلى نقاط ثمينة في السباق.

ورغم ذلك، فإن عقده مع الفريق ينتهي بنهاية الموسم، حيث تضم تشكيلة 2025، كلاً من كارلوس ساينز وأليكسندر ألبون.

لكن هناك مقعداً شاغراً لدى ساوبر/آودي، الفريق الذي يبحث عن زميل لـ نيكو هلكنبرغ للموسم المقبل.

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وضمن مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، شدد فاولز على انفتاحه لفكرة انضمام كولابينتو إلى ساوبر مجاوراً لـ نيكو هلكنبرغ.

فقال: "خلال سباقين اثنين فقط، أثبت أنه يستحق مكاناً في الفورمولا واحد".

وأكمل: "لطالما كنت مؤيداً لفكرة ترك السائق الجيد يقدم ما بوسعه. سنرى إن كان بوسعنا العمل مع آودي".

وأردف: "سنرى ما سيحصل. أعتقد أننا نتقدم كفريق لنصبح فريقاً من طينة أبطال العالم".

واسترسل: "أنا فخور جداً بما حققه فرانكو، أريد له النجاح. الطريقة الأفضل للعودة إلى ويليامز عبر بناء مسيرة مهنية".

وتعليقاً على إمكانية السماح لـ كولابينتو بالخروج من عائلة ويليامز، قال: "لن أدخل في تفاصيل العقود، لكنه سيبقى على الدوام جزءاً من العائلة، لكن هذا لا يعني أنه غير قادر على المشاركة مع فريق آخر".

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