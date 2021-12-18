بن سليّم يهدف إلى إحداث تغييرات لمنع تكرار جدل سباق أبوظبي

جاء انتخاب بن سليّم على رأس "فيا" بعد أيّام قليلة من تلطّخ صورة الفورمولا واحد على خلفيّة إعادة انطلاق سباق جائزة أبوظبي الكبرى بعد سيارة الأمان وتأثيرها على معركة لقب البطولة بين لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن.

وأعلن المجلس العالمي لرياضة السيارات بالفعل عن إطلاقه لتحقيق في أحداث سباق أبوظبي، وقال بن سليّم أنّه يرغب بانتظار ما سيُسفر عنه التحقيق قبل اتّخاذ القرار بشأن السبيل الأمثل للقرارات.

ويعتقد أنّه سيكون من الخطأ بالكامل اتّخاذ أيّة ردود فعلٍ متسرّعة من دون الحصول على فهمٍ كامل لكلّ ظروف ما حدث.

وقال الإماراتي ضمن مؤتمرٍ صحفي في باريس: "سننظر في القوانين ونحن متأكّدون من أنّه في حال تكرّرَ وضعٌ مشابهٌ في المستقبل فإنّنا سنحصل على حلٍ فوري لذلك. أو أن نتفاداه أصلًا".

وأكمل: "هناك العديد من الجوانب التي يُمكن تحسينها. لا يُمكننا الجلوس والقول بأنّ كلّ شيء على ما يرام. كلّا، سأقول بأنّ ذلك غير كافٍ بالنسبة لرياضة بثقل وأهميّة الفورمولا واحد".

وسيمتلك بن سليّم سلطة مباشرة لتحديد إن كانت الفورمولا واحد ستُبقي على مايكل ماسي كمدير للسباقات، وذلك بالنظر إلى أنّ مستقبله يبدو محلّ بعض التكهّنات في الأيّام الأخيرة.

وعندما سُئل إن كانت له ثقة كاملة في الأسترالي، أجاب بن سليّم: "لماذا نقفز ونتسرّع؟ علينا النظر فعليًا في المسألة".

وأكمل: "تمّ انتخابي للتوّ، وسأنظر في المسألة غدًا. لديّ اجتماع مع الطاقم، وسننظر في كلّ مسألة يُمكن تحسينها".

وأردف: "لكنّني لن أتسرّع بالخروج بأيّة قرارات من دون التشاور مع فريقي".

ويعي بن سليّم حجم التحديات التي يُواجهها في دوره في وقتٍ تمّ التشكيك فيه في مصداقيّة الهيئة الحاكمة، وتعهّد بالتخلّي عن أيّة مسؤوليات أخرى خارج "فيا" من أجل مساعدته على التركيز على دوره الجديد.

وقال في هذا الصدد: "لو تحدّثتم عن مصداقيّة ’فيا’، فأجل، فإنّنا على أسس جيّدة، ولدينا فرقٌ جيّدة".

وأكمل: "لكن دائمًا ما هناك مجالٌ للتحسّن. علينا فقط النظر في الجوانب التي يُمكننا تحسينها. سأكرّس كلّ جهدي، ولن أعود إلى أيّة وظائف أخرى سوى الاقتصار على دور رئيس ’فيا’".

وأردف: "تخلّيت عن كلّ مسؤولياتي الأخرى. لن أفعل أيّ شيء آخر. ولن أشكل أي عبءٍ على ’فيا’".

واختتم بالقول: "سأركّز بكلّ شغف، ومع الفريق المناسب، لديّ فريقٌ جيّدٌ ونحن نسعى إلى فريق أفضل حتّى. لهذا السبب تُعدّ ’فيا’ ذات مصداقيّة".