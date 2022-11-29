بن سليم ينفي تكهنات "توتّر العلاقة" مع إدارة الفورمولا واحد

شغل بن سليم رئاسة الكيان الحاكم لرياضة السيارات نهاية العام الماضي، بعد أسابيع فقط من النهاية المثيرة للجدل لمعركة اللقب لموسم 2021 في أبوظبي.

ومنذ ذلك الحين، وجد الكيان الحاكم نفسه عرضة للانتقادات حيال عدد من المشاكل، بما فيها تقريره حول أحداث جولة أبوظبي من الموسم الماضي، ثبات قرارات الحكام، حظر المجوهرات للسائقين في البطولة، إلى جانب التعامل مع واقعة سيارة الأمان في مونزا ووجود الرافعة على المسار في اليابان.

وقد دفعت تلك المشاكل إلى تقبّل واسع بأن هنالك علاقة متوترة بين إدارة الفورمولا واحد وبن سليم، مع بلوغ الأمور لمستوى حرج في وقت سابق من العام الجاري عندما أجلت فيا الموافقة على 6 سباقات قصيرة لموسم 2023.

لكن بن سليم نفى كل هذه التكهنات وأوضح بأنه وستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للبطولة يعملان على نحوٍ جيد للغاية سويًا.

وعند سؤاله عن هذه التكهنات قال بن سليم: "من الصعب بعض الشيء فهم هذا الأمر، من أين تأتي هذه التكهنات؟".

وأضاف: "سأخبركم، من ناحية علاقتي بإدارة الفورمولا واحد، فأنا أتحدث مع ستيفانو كل يومين على ما أعتقد. وإذا لم أتصل به، هو يتصل بي، وتلك هي العلاقة بيننا".

وتابع: "حتى قبل أي اجتماع أو اتخاذ أية قرارات، نتواصل، إنه تعاون وسيستمر بقوة".

وفيما يتعلق بتأجيل فيا قرارها حيال السباقات القصيرة الإضافية للموسم المُقبل، أصر بن سليم على أنه لم يكن خلف ذلك التأجيل سوى رغبته بالتأكد من أن طواقم فيا على المسار ستتمكن بنجاح من الإشراف على السباقات القصيرة الإضافية.

فقال: "افترض الناس أن ما قلته عن السباقات القصيرة الثلاثة الإضافية يعني بأن هنالك خلاف. ولم أتفاجأ من ذلك. كل ما في الأمر أنه عندما قالوا بشكل مفاجئ في اجتماع لجنة الفورمولا واحد أنهم بحاجة لثلاثة سباقات إضافية، قلت حسنًا، لكن عليّ أن أعود إلى فريقي وأرى إذا ما سيكون هنالك عبء إضافي أم لا".

وأكمل: "وافقنا على الأمر في النهاية. لكن بعد أن درسنا الوضع وتفقدت كل شيء مع فريقي".