واجهت قوانين وحدات الطاقة الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ مع موسم 2026، انتقادات واسعة من السائقين والفرق بسبب الاعتماد الكبير على الطاقة الكهربائية وتعقيد إدارة الطاقة، وهو ما دفع الاتحاد الدولي للسيارات إلى البحث عن حلول جديدة. وتهدف خطة إعادة محركات في8، التي تحظى بدعم كبير من الفرق، إلى إدخالها إلى البطولة بحلول عام 2031 على أقصى تقدير.

وأكد بن سليم أن الاتحاد الدولي للسيارات تعلم من أخطائه بعد تعقيد تقنيات المحركات بصورة متزايدة، قائلًا في تصريحات لـ Viaplay: "نرتكب أخطاء، ولدينا أخطاؤنا أيضًا، تمامًا مثل الفرق".

وأضاف: "لكن الشيء الوحيد الذي سنفعله دائمًا هو التحرك فور اكتشاف هذه الأخطاء والعمل على إيجاد حلول فعالة".

وتابع: "يدرس الاتحاد الدولي للسيارات جميع المعلومات والبيانات والشكاوى التي ترد إليه بدقة. وفي النهاية، نعمل مع المصنعين وموردي المحركات والفرق لضمان بقاء البطولة تنافسية وعادلة".

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هذا وشدد رئيس الاتحاد الدولي للسيارات على أن مفهوم الجيل الجديد من المحركات يهدف إلى إعادة ما افتقدته البطولة وجماهيرها.

فقال: "فيما يتعلق بالعودة إلى محركات في8، علينا أولًا أن نسأل أنفسنا ما أهدافنا ولماذا نريد القيام بذلك. شخصيًا، أشعر بأن هناك حاجة إلى مفهوم جديد تمامًا للمحركات، يُصمم من الصفر ويلبي جميع التوقعات".

وأكمل: "أهم العناصر بالنسبة لنا هي متعة المشاهدة بالنسبة للجماهير، والبساطة، وإمكانية التطبيق، والتكاليف. نخطط لخفض التكاليف بالاعتماد على وقود مستدام بنسبة 100%".

واختتم: "نحن على تواصل حاليًا مع الفرق ومصنعي المحركات، والأهم من ذلك مع السائقين. في هذه العملية، نستمع إلى آراء السائقين قدر الإمكان، لأنهم في نهاية المطاف هم من يقودون هذه السيارات".