بن سُليّم يريد فرقاً مصنعية من الولايات المتحدة والصين ضمن الفورمولا واحد
قال محمد بن سُليّم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أن حلمه للفورمولا واحد يتمحور حول وجود فرق مصنعية أمريكية وصينية في المستقبل القريب.
مع مواصلة الهيئة الحاكمة تقييم إمكانية دخول فرق جديدة للبطولة منذ 2025، أوضح بن سُليّم بأن دخول فرق مصنعية من قبل أهم كتلتين اقتصاديتين في العالم، سيمثل تطوراً رائعاً للفورمولا واحد.
وضمن معرض كلامه مع موقع "موتورسبورت-توتال.كوم" الشقيق لموقعنا "موتورسبورت.كوم"، أبدى بن سُليّم ثقته بأن المصنعين من الولايات المتحدة والصين سيرفعون بشكل هائل من شعبية الفورمولا واحد.
فقال: "حلمي يتمثل بوجود فريق مصنعي من الولايات المتحدة، وكذلك من الصين".
وأكمل: "الحلم حقٌ للجميع. لكنه حلم قابل للتحقيق. لدينا 1.5 مليار شخص في الصين، كما أن أكثر من نصف المركبات على الطرقات، المركبات الكهربائية، صينية. وتلك حقيقة، إنه سوق كبير".
ويرى بن سُليّم بأن خيار اعتماد قوانين هجينة للفورمولا واحد بدءاً من 2026 عبر الفصل بنسبة 50/50 بين محرك الاحتراق الداخلي والقوة الكهربائية، مثال ممتاز على كيفية جذب الفورمولا واحد لأولئك المصنعين.
فقال: "الصينيون جادون للغاية في مسألة المركبات الكهربائية والهجينة. قوانين وحدات الطاقة كانت الخيار الصحيح".
وأكمل: "لو لم نقم باعتمادها، هل كنتم لتعتقدون بأن مصنّعاً مثل آودي سيرغب بالانضمام؟".
واسترسل: "اتخذنا ذلك القرار لمصلحة الرياضة. وقد فتح مزيداً من الأبواب. هوندا عادت، فورد انضمت، بورشه كانت تقيّم تلك الفكرة".
يشار إلى أن عملاق صناعة السيارات الأمريكي، فورد، قد أعلن شراكة مع ريد بُل للعمل معاً على وحدات الطاقة بدءاً من حقبة المحركات الجديدة في 2026، بينما ضمّت مجموعة جينيرال موتورز جهودها عبر علامة كاديلاك، مع فريق أندريتي، الذي يسعى للانضمام إلى الفورمولا واحد كفريق جديد.
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