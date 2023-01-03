بن سليم يرغب البدء بعملية رسمية لضم فرق جديدة إلى بطولة العالم للفورمولا واحد
كشف محمد بن سليم رئيس فيا أنه يسعى لتوسيع قاعدة الفرق المشاركة في الفورمولا واحد عبر مناشدة إبداء الاهتمام من الفرق الجديدة المحتملة.
تضم الفورمولا واحد 10 فرق منذ انهيار فريق مانور نهاية موسم 2016، لكن السلسلة تمتعت بانتشار تجاري مدوٍّ على مدار هذه الفترة.
وقد أدى ذلك إلى إبداء عدد من الأطراف اهتمامهم علنيًا بالانضمام إلى البطولة، لعل أبرزهم أندريتي غلوبال التي يترأسها مايكل أندريتي.
وحتى الآن لم تُبدِ فيا أيّة إشارة علنية بأنها ستنظر في تقييم فرق جديدة محتملة، لتظل شبكة الانطلاق عند حد الـ 10 فرق للمستقبل القريب.
لكن وضمن تغريدة من حسابه الرسمي يوم أمس الاثنين، كشف بن سليم أنه تحدث إلى فريقه حيال بدء عملية تسمح للفرق الجديدة بالانضمام إلى البطولة.
وقال فيها: "لقد طلبت من فريقي في فيا النظر في إطلاق عملية إبداء الاهتمام للفرق الجديدة المحتمل انضمامها إلى بطولة العالم للفورمولا واحد".
والبدء في عملية رسمية لذلك قد يمهّد الطريق لطرف مهتم مثل أندريتي للانضمام إلى البطولة في المستقبل، بالرُغم من أنه ستظل هنالك بعض العراقيل أمام أي متقدم سيتعين عليه تجاوزها.
لعل أبرزها ما واجه جهود أندريتي الساعية للانضمام إلى البطولة مؤخرًا، والتي اصطدمت بتخوف من الفرق الحالية التي تعتقد بأن قدوم فريق جديدة قد لا يُفيد كامل البطولة من الناحية التجارية.
كما أن قدوم فريق جديد سيقلل من حصة كل فريق من الجوائز المالية التي يتم تقسيمها على الفرق العشرة حاليًا وفق اتفاقية كونكورد الأخيرة.
ولمجابهة ذلك الأمر، فقد تم وضع بند في اتفاقية كونكورد يُلزم أي فريق جديد بدفع رسوم انضمام قيمتها 200 مليون دولار، والتي سيتم تقسيمها بين الفرق الأخرى.
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