بن سليّم يحثّ على تقييم منصفٍ للفورمولا واحد

أشارت مجلّة بلومبرغ المتخصّصة في عالم الأعمال الأسبوع الماضي إلى أنّ صندوق الاستثمارات العامة السعوديّة مهتمٌ بالاستحواذ على الفورمولا واحد من مالكتها الحاليّة ليبرتي ميديا لقباء مبلغ 20 مليار دولار، لكنّ المُقترح رُفض.

وفي حين أنّ مصادر أشارت إلى أنّ ذلك التقرير لم يكن دقيقًا بالكامل على صعيد عدم انعقاد أيّة محادثات جديّة مع ليبرتي ميديا، فإنّ ذلك المبلغ جذب الكثير من الاهتمام.

فمع شراء ليبرتي ميديا للفورمولا واحد بقيمة 4.4 مليار دولار في 2017، فإنّ مبلغ 20 مليار دولار يُشير إلى تأمينها لعائدٍ ضخمٍ لاستثمارها.

لكنّ "فيا"، التي أجّرت الحقوق التجاريّة للفورمولا واحد حتّى 2110، ترى أنّ بيع الرياضة بهكذا قيمة قد تكون له عواقب غير مقصودة.

إذ يرى بن سليّم على سبيل المثال أنّ أيّ مستثمرٍ يُنفق هكذا مبلغٍ على الاستحواذ على البطولة سيسعى للحصول على عائدات سريعة مقابل استثماره.

وقد يُؤدّي ذلك إلى مواجهة مروّجي السباقات لارتفاعٍ كبيرٍ في رسوم الاستضافة. وهو ما سيُؤدّي بالتالي إلى ارتفاع أسعار التذاكر ما قد يُثبّط المشجّعين بالتالي على حضور السباقات.

وكتب بن سليّم على حسابه على تويتر أمسٍ الثلاثاء: "بصفتنا كأوصياء على رياضة المحرّكات، فإنّ فيا التي تُعتبر منظّمة غير ربحيّة حذرة حيال المبلغ المتضخّم البالغ 20 مليار دولار الذي وُضع كقيمة للفورمولا واحد".

وأضاف: "أيّ مشترٍ محتملٍ للبطولة عليه التحلي بالمنطقيّة والتفكير في المصلحة الفضلى للرياضة والتقدّم بخطّة واضحة ومستدامة وليس الكثير من الأموال فقط".

وأردف: "إنّه من واجبنا دراسة ما سيكون عليه التأثير المستقبلي على المروّجين على صعيد زيادة رسوم الاستضافة والتكاليف التجاريّة الأخرى، وأيّة تأثيرات أخرى منجرّة عن ذلك على المشجّعين".

وقال بن سليّم على هامش رالي مونتي كارلو أنّه لا يخفى عليه التباين الكبير بين قيمة تأجير الحقوق التجاريّة كجزءٍ من صفقة الـ 100 عام بقيمة 300 مليون دولار في بداية القرن التي أبرمها الرئيس السابق لـ "فيا" ماكس موزلي.

وقال: "إن كانت القيمة 20 مليار دولار، فأعتقد بأنّ فيا حصلت على صفقة سيّئة".

وأضاف: "لا يُمكنكم إقناعي أنّ مبلغ 300 مليون دولار مقابل 100 عام يتناسب مع تقييمٍ بمبلغ 20 مليار دولار".

وأردف: "هذه الأرقام ليست منطقيّة عند دراستها".