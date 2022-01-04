بن سُليّم واثق من أن هاميلتون لن يترك الفورمولا واحد

فوّت هاميلتون فرصة دخول التاريخ بطريقة لم يسبقها إليه سائق من قبل، حين كان على أبواب تحقيق لقب ثامنٍ في الفئة الملكة.

لكن سباق أبوظبي الختامي انتهى بطريقة مثيرة للجدل، ليخسر البريطاني فرصته لصالح غريمه المباشر ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل والذي أحرز أولى ألقابه.

واعترضت مرسيدس في البداية على نتيجة السباق الذي شهد إدخال سيارة الأمان قبل خمس لفات ومن ثم إطلاق السباق للفة وحيدة ختامية، لكن الحكام رفضوا ذلك الاعتراض، وواصلت السهام الفضية سعيها لاستئناف المسألة في محكمة الاستئناف الدولية، لكنها تراجعت بعد ذلك وسط وعد "فيا" بإطلاق تحقيق شامل في تفاصيل ما حصل.

ولم يتكلم هاميلتون علناً منذ تلك المقابلة القصيرة في خط الحظائر المغلق بعد سباق أبوظبي، ولم ينشر أي شيء على قنوات التواصل الاجتماعي منذ اليوم الذي سبق السباق.

وصرح توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن أمل هاميلتون والسهام الفضية "قد خاب" مما حصل في أبوظبي، وأنه يأمل حقاً أن يبقى بطل العالم سبع مرات في الفورمولا واحد.

وتم انتخاب بن سُليّم كرئيس جديد لـ "فيا" الشهر الماضي، وسرعان ما بدأ بإدخال تغييرات واضحة لمنع تكرار ما حصل في أبوظبي.

وحين سُئِل في مؤتمر صحفي قصير قبيل رالي داكار، إن كان يخشى عدم تواجد هاميلتون في السباقات، أجاب بن سُليّم: "كلا، لا أعتقد أنه سيعتزل".

وأكمل: "سأسألكم سؤالاً: هل أعلن لويس عدم رغبته بالمواصلة؟ كلا. بالضبط. أنت كسائق تُعلن مثل هذا القرار بنفسك، ولا تدع الشائعات تتكلم".

وأردف: "أنا واثق من عودة لويس. إنه جزء كبير من عالم سباقات السيارات، وبالطبع من الفورمولا واحد، الحقبة الجديدة تحمل انتصارات وإنجازات جديدة ممكنة بالنسبة له، وفيرشتابن موجود كذلك".

وتابع: "تملؤني الثقة بأننا سنرى معركة شرسة في الفورمولا واحد الموسم المقبل".

وشدد بن سُليّم على ضرورة سعي "فيا" للمبادرة بدلاً من ردات الفعل، لحل المشاكل الرياضية، وذلك بهدف ضمان عدم تكرار ما حصل في أبوظبي.

فقال: "سأدرس ما حصل في أبوظبي، وسيتم اتخاذ القرار حيال كيفية المضي قدماً من دون أي ضغوط من قبل أي طرف".

وتابع: "نزاهة ’فيا’ هي عملي وواجبي حمايتها، لكن هذا لا يعني عدم النظر في قوانينا، وإن كانت هناك إمكانية لتحسينها فسنقوم بذلك".

واستطرد: "قلتُ في أول مؤتمر صحفي لي، أن القوانين ليست كُتاباً مقدساً. بل هي مكتوبة من قبل بشر. يمكن تحسينها وتعديلها. هذا كل ما هنالك".

وكان بن سُليّم قد أشار في ذلك المؤتمر الصحفي إلى أن هاميلتون "لن يُسامح" إن وُجد أنه قد خرق قوانين "فيا"، عبر التغيب عن المشاركة في حفل توزيع جوائز "فيا" في باريس.

وكشف الإماراتي أن تواصل مع هاميلتون، لكنه لم يسمع منه رداً بعد.

فقال: "أرسلتُ رسائل له. أعتقد أنه ليس جاهزاً بعد مئة في المئة".

وأكمل: "لا يمكننا لومه. أتفهم موقفه، كسائق".

واسترسل: "لكن القوانين واضحة. بالنسبة لي لا توجد معاملة خاصة لسائق أو فريق. بشكل عام، هناك قوانين يجب احترامها، وعلينا احترام نزاهة ’فيا’. لا يمكنني الحُكم على أي شخص من دون معرفة الحقائق الكاملة".

واستكمل: "أشعر بالطبع، أن عدم تواجده في حفل توزيع الجوائز، لهو أمر كان يعلمه لويس وفريقه مسبقاً. لكن في نهاية المطاف، نحن بشر كذلك. والضغوطات موجودة".

واختتم: "أنا واثق من أن كل شيء سيُحل. لا يمكننا التفكير في الماضي. لدينا الكثير للتفكير فيه. ونحن أشخاص ننظر إلى المستقبل".