بن سليّم: مراقبة "فيا" لسقف النفقات يجب أن تردع أيّة "تغطيات" مستقبلية

وكانت "فيا" قد خلصت إلى أنّ ريد بُل وأستون مارتن خرقتا سقف نفقات موسم 2021، وذلك في الموسم الذي اعتُمدت فيه القوانين الماليّة للمرّة الأولى.

وفي حين أنّ أستون مارتن ارتكبت خرقًا إجرائيًا، فإنّ خرق ريد بُل كان مثيرًا للجدل أكثر كونها فاقت سقف النفقات بمبلغ 1.8 مليون دولار، وتمّ تغريمها بـ 7 ملايين دولارات وعقوبة خفض الاختبارات الانسيابيّة بـ 10 بالمئة.

ومثّلت طريقة تعامل "فيا" مع حالة ريد بُل بمثابة اختبارٍ ضخمٍ لمدى نجاح سقف النفقات، واعتُبرت العقوبات بمثابة حلٍ متوازنٍ من قبل العديد من الفرق.

وبالحديث عمّا وقع، وحقيقة انفتاح "فيا" حول تعاملها مع المسألة، عبّر بن سليّم عن تفاؤله بأنّ قوانين سقف النفقات سيتمّ احترامها من قبل جميع الفرق.

وبحديثه إلى وسائل الإعلام على هامش منافسات رالي داكار، قال الإماراتي أنّ سقف النفقات مثّل طريقة أسهل بكثير لتقريب مستويات الفرق عوضًا عن اعتماد "موازنة الأداء" المتغيّرة بشكلٍ مستمرٍ في بعض فئات التسابق الأخرى.

وقال: "لم تكن مهمّة سهلة، لكن ما يُمكنني قوله هو أنّنا نرى هذه الفكرة تجدي نفعًا وعلينا مواصلة مراقبتها".

وأردف: "ما حدث مع ريد بُل وأستون مارتن كان واضحًا للغاية. تأكّدنا من عدم إخفاء أيّ شيء، وكنّا شفافين للغاية".

وأكمل: "أجرينا التحقيق والتفقدات ومررنا بعمليّة كاملة عرضناها بشكلٍ علني للجميع. آمل أن لا يستخدم أيّ أحدٍ سقف النفقات للتغطية على أيّة أشياء. الفرق واضحة للغاية مع فيا الآن، وهناك هيئة حاكمة".

ويعتقد بن سليّم بأنّ سقف النفقات مكوّن أساسي في الحقبة الجديدة للفورمولا واحد، ويأمل أن يسمح ذلك للفرق الصغرى بأنّ تُصبح تنافسيّة أكثر.

ويرى بن سليّم بأنّ الفرق التي تستثمر، مثل أستون مارتن، تملك الآن فرصة لتكون قادرة على السعي وراء الانتصارات في المستقبل لأنّ المصنّعين الكبار لم تعد لهم أفضليّة أوتوماتيكيّة مثل السابق.