بن سليم متفاجئ من "ردة الفعل السلبية" على خطط تحالف أندريتي وكاديلاك لدخول الفورمولا واحد

بعد أن كشف بن سليم في بداية هذا الأسبوع عن رغبته في أن تستكشف فيا البدء في عملية لاستقطاب فرق جديدة إلى الفورمولا واحد، أعلنت أندريتي دخولها في شراكة مع عملاق السيارات الأمريكي جنرال موتورز بنيّة دخول الفئة الملكة.

وستشهد تلك الخطوة خوض أندريتي غمار الفورمولا واحد مع علامة كاديلاك التابعة لجنرال موتورز، ما يجلب اسم مصنّع جديد إلى البطولة في حال حصلت على الموافقة التي ستكون متوقفة على تقييم فيا في مبادرة إبداء الاهتمام التي أعلنت عنها مؤخرًا.

وقد نشر بن سليم رسالة اليوم الأحد على تويتر عبر فيها عن تفاجئه من ردة الفعل على إعلان أندريتي وكاديلاك، من دون تحديد من يُشير إليه في تلك التغريدة.

فقال: "من المفاجئ أن هنالك بعض ردود الفعل السلبية على أخبار كاديلاك وأندريتي".

وأضاف: "فيا سبق وقبلت طلبات دخول لمنظمات ناجحة أصغر من ذلك في الأعوام الأخيرة. إذ علينا أن نشجّع خطوات دخول مصنعين عالميين إلى الفورمولا واحد مثل جنرال موتورز وفرق تسابق أصيلة مثل أندريتي وآخرين".

وتابع: "اهتمام فرق من أسواق تنمو فيها الرياضة يُضيف تنوعًا ويوسّع شعبية الفورمولا واحد".

يُذكر أنه في أعقاب إعلان أندريتي شراكتها مع كاديلاك، أصدرت الفورمولا واحد بيانًا أشارت فيه إلى أن إضافة فريق جديد إلى البطولة لن يكون بموافقة فيا فقط، لكنه يتطلب كذلك موافقة من الفورمولا واحد والفرق الحالية.