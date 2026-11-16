فورمولا 1

بن سُليّم: لن نغيّر القوانين للسماح لفريق صيني بالانضمام إلى شبكة الانطلاق

لم يستبعد رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سُليّم إمكانية انضمام شركة صينية مصنّعة إلى بطولة العالم للفورمولا 1، لكنه شدد على ضرورة أن تقدم علامات تجارية مثل "بي واي دي" و"جيلي" مشروعًا قابلًا للتنفيذ من دون تغيير اللوائح الحالية.

زينب تاش خلدون يونس

منشور: 16-11-2026

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محمد بن سُليّم، رئيس الاتّحاد الدولي للسيارات

الصورة من قبل: أليستير ستالي

أدت مشاركة كاديلاك في الفورمولا 1، بعد سنوات من المفاوضات الصعبة، إلى رفع عدد الفرق على شبكة الانطلاق إلى 11 فريقًا.

وبذلك، لم يتبق سوى مقعد واحد للوصول إلى الحد الأقصى المسموح به لعدد الفرق في البطولة، والبالغ 12 فريقًا.

ومع ذلك، لا يزال إدخال فريق جديد إلى الفورمولا 1 عملية معقدة، بسبب عوامل مختلفة، مثل سقف الميزانية، وشعبية البطولة، والقيمة التجارية للفرق الحالية.

ورغم ذلك، لم يغلق رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سُليّم الباب تمامًا أمام تقدم فرق جديدة بطلبات للانضمام، شريطة استيفاء الشروط اللازمة. لكنه شدد على ضرورة تقديم مشروع مقنع قبل أي شيء آخر.

وقال بن سُليّم: "يمكن للاتحاد الدولي للسيارات فتح الباب أمام الفريق الثاني عشر. لكن هل نحتاج إليه فعلًا؟ لا. نحن لا نحتاج إلى أي فريق كان، بل نحتاج إلى الفريق المناسب".

وأضاف: "تحدثت مع شركات مصنّعة أعربت عن اهتمامها بالمشاركة في البطولة. ومن بينها بي واي دي وجيلي".

وتابع: "لكن لن يتم تغيير القوانين لمجرد تسهيل مشاركة الشركات الصينية المصنّعة في البطولة. لا يمكننا القيام بذلك. يجب أن تظل اللوائح مستقرة".

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كما وصف رئيس الاتحاد الدولي للسيارات الاقتراح الذي سبق أن قدمه إلى شركة بي واي دي قائلًا: "قدمت اقتراحًا إلى بي واي دي: لماذا لا تشترون فريقًا موجودًا بالفعل أولًا؟ فأجابوا: لا، نريد فريقنا الخاص".

وأضاف: "هناك الكثير من النشاط في الصين. فالسوق ضخمة، وهناك شركات صينية مصنّعة، وسبق أن شارك سائق صيني في البطولة، كما أن التكنولوجيا الصينية حاضرة أيضًا في الفورمولا 1".

وأردف: "لكن يجب أن يجري كل شيء وفقًا لشروطنا وقوانيننا. ويجب أن تكون هذه القوانين عادلة للجميع. وهذه إحدى مسؤوليات الاتحاد الدولي للسيارات".

وختم قائلًا: "لذلك، عندما تكون لديهم خطة قابلة للتطبيق، فقد يعودون إلينا بعرض جاد".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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