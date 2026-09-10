بن سُليّم: "لن نتسرع في إلغاء سباقات الشرق الأوسط"
قال محمد بن سُليّم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، أنهم لن يتسرعوا في نقل آخر سباقين في موسم الفورمولا 1 إلى موقع آخر ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية.
محمد بن سُليّم، رئيس الاتّحاد الدولي للسيارات نيكولاس تومبازس
الصورة من قبل: رودي كاريزيفولي/ صور موتورسبورت
لا يزال مستقبل آخر سباقين في موسم الفورمولا 1، وهما جائزتا قطر الكبرى والإمارات العربية المتحدة الكبرى، غير مؤكد في أعقاب التوترات الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
وكان الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي قد صرّح في وقت سابق بأنه قد يتم نقل السباقين المذكورين إلى أوروبا.
إلا أن محمد بن سُليّم صرّح لوكالة أسوشيتد برس إن "الأمور تسير حاليًا كالمعتاد" بالنسبة إلى الاتحاد الدولي للسيارات، وإنهم "لن يغيروا أي شيء ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية".
حيث قال بن سُليّم: "بصفتي شخصًا من ذلك الجزء من العالم، لا ينبغي لنا أن نتسرع في القول: 'حسنًا، سنلغي السباق'. يمكننا فعل ذلك لاحقًا."
وأضاف: "هل سنسمح لهم بتعريض أفرادنا أو موظفينا أو سائقينا أو فرقنا للخطر؟ لا، بالطبع لن نفعل ذلك. لكن سيتعين علينا أيضًا الاستماع إلى الحكومات والمنظمين المحليين هناك."
الصورة من قبل: Alessio Morgese
وكانت بطولة العالم للتحمل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات قد تخلت عن خططها لإقامة سباق في قطر هذا العام.
وبعد تأجيل الجولة الافتتاحية للموسم، التي كان من المقرر أصلًا إقامتها في مارس على حلبة لوسيل الدولية، إلى أكتوبر، ألغت بطولة العالم للتحمل السباق بالكامل قبل شهرين.
كما ألغت بطولة العالم للتحمل خططها لإقامة سباق في البحرين في نوفمبر.
وكانت الفورمولا 1 قد ألغت سباقي البحرين والسعودية المقرر إقامتهما في أبريل. وبدلًا من ذلك، سيُقام حدث يحمل اسم "جائزة البحرين الكبرى" الشهر المقبل على حلبة سيبانغ الدولية.
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