بن سليّم: "لا تسامح" مع هاميلتون إن خرق قوانين حفل جوائز "فيا"

على خلفيّة الجدل المتعلّق بإعادة انطلاق سباق جائزة أبوظبي الكبرى إثر فترة سيارة الأمان والذي ترك هاميلتون خائب الأمل حيال الرياضة، اختار هو ومدير فريقه مرسيدس توتو وولف التغيّب عن حفل جوائز "فيا" أمسٍ الخميس في باريس.

ويبدو أنّ غياب هاميلتون، كوصيفٍ لبطولة السائقين، قد مثّل خرقًا للقوانين الرياضيّة للفورمولا واحد.

إذ تنصّ المادة 6.6 من اللوائح الرياضيّة: "يجب على السائقين الثلاثة الأوائل في ترتيب البطولة حضور الحفل السنويّ لتوزيع جوائز فيا".

وستكون من بين مسؤوليات بن سليّم الأولى إثر توليه مقاليد الحكم على رأس "فيا" تحديد إن كان غياب هاميلتون عن الحدث يتعارض مع القوانين.

وبحديثه عن ذلك الوضع ضمن مؤتمره الصحفيّ الأوّل كرئيسٍ للاتّحاد، قال الإماراتي: "القوانين هي القوانين في النهاية".

وأضاف: "لذا سنُلقي نظرة على القوانين المعنيّة وإن كان قد خرقها؟ عليّ النظر في ذلك".

وتابع: "بالطبع علينا اتّباع قوانيننا. لكن في الأثناء لا يمنعنا ذلك من جعل البطل يحظى بشعورٍ جيّد حيال الرياضة".

وأكمل: "من السهل أن تكون لطيفًا تجاه الناس. وليس من الباهظ أن تكون لطيفًا. كما أنّ ذلك يُحفّز الناس. لكن بالتأكيد إن كان هناك أيّ خرقٍ فلن يكون هناك أيّ تسامحٍ حيال هذه المسألة".

وقال بن سليّم أنّه سيكون من المهمّ أن تُدرك "فيا" إن كان هاميلتون قد خرق القوانين أم لا، وذلك في ظلّ اعترافه بأنّ بطل العالم "منكسرٌ" بالأحداث التي شهدتها عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وعندما سُئل إن كان سيستبعد حقًا أيّ تسامح، أجاب بن سليّم: "التسامح دائمًا ما يكون حاضرًا، لكن القوانين هي القوانين. سننظر في القوانين".

وأردف: "مثلما قلت دائمًا، القوانين ليست مصنوعة لوحدها، بل شكّلها البشر، ويُمكن تحسينها وتغييرها من قبل البشر. لذا فالقوانين هناك ليتمّ تحسينها".

وأكمل: "أعرف أنّ لويس حزينٌ حقًا حيال ما حدث وسأقول كلمة واحدة أنّه منكسر. لكن علينا النظر في إمكانيّة وجود أيّ خرقٍ للقوانين".

واختتم بالقول: "لا يُمكنني تحديد ذلك بعد بضع ساعات كرئيس، ولن أبدأ بتقديم الأجوبة قبل العودة إلى الحقائق".

وفي حال تبيّن أنّ هاميلتون مذنبٌ فمن المرجّح أن يتلقى عقوبة ماليّة لقاء غيابه عوضًا عن أيّة عقوبات رياضيّة.