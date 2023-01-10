بن سليم: "فيا" لن تكون "منصة للأجندات الشخصية الخاصة"
قدّمت "فيا" الحظر على إدلاء سائقي الفورمولا واحد بتصاريح غير محايدة من دون إذن من أجل تفادي استخدام "الاتحاد كمنصة للأجندات الشخصية الخاصة" وفقًا لمحمد بن سليم رئيس الاتحاد.
حدّثت "فيا" الشهر الماضي قوانينها الرياضية من أجل منع السائقين في كافة البطولات من الإدلاء بتصريحات "سياسية، دينية أو شخصية" أو تعليقات تنافي الحيادية التي تنص عليها القوانين ما لم يحصلوا على تصريح بذلك.
وكان السائقون قد استخدموا منصات البطولة للحديث حول مشاكل مجتمعية متعلقة بالبيئة وحقوق الإنسان، لعل أبرزهم لويس هاميلتون وسيباستيان فيتيل.
وبينما تم تفسير تلك الخطوة من الاتحاد على أنها تمثل وضع إطار رسمي لعملية موجودة بالفعل، فقد تمّت مقارنة ذلك الإجراء بما قام به الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من منع لمثل هذه التصريحات قُبيل كأس العالم الأخير عبر الإنذار باحتمالية توقيع عقوبات.
وضمن معرض حديثه أمام وسائل إعلام من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم" على هامش منافسات رالي داكار في السعودية، أوضح محمد بن سليم أن تلك التغييرات تمّت "باستشارة وموافقة المجلس العالمي لرياضة السيارات"، مُشيرًا إلى أهمية الحيادية.
فقال: "أنا مؤمن جدًا بالرياضة. كما أننا مهتمون ببناء جسور، حيث بإمكانك استغلال الرياضة من أجل السلام".
وأضاف: "لكن أمرًا واحدًا لا نريده هو أن يتم استغلال فيا كمنصة لأجندات شخصية خاصة. عندها سنبتعد عن قيم الرياضة".
وتابع: "ما الذي يقوم به السائق على النحو الأمثل؟ القيادة. إنهم جيدون جدًا في ذلك، وهم من يصنعون المشروع والعرض على الحلبة، هم النجوم. ولا أحد يوقفهم".
وأكمل: "هنالك منصات أخرى كي يعبروا عما يريدونه. الجميع لديه ذلك وهم مرحب بهم بأن يخوضوا تلك العملية لدى فيا".
واختتم: "فيا يجب أن تكون حيادية، ونحن بحاجة كذلك لهؤلاء النجوم كي يصنعوا الرياضة، وهم يقومون بعمل رائع فيما يتعلق بالمنافسة التي نستمتع بها جميعًا".
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