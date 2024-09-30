بن سُليّم: "فيا" لا تحظى بالتقدير الكافي
يرى محمد بن سُليّم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أن الهيئة الحاكمة لا تحظى بالتقدير الكافي الذي تستحقه وسط التحسينات التي أدخلتها للرياضة.
محمد بن سُليّم، رئيس الاتّحاد الدولي للسيارات
الصورة من قبل: دوم رومني / صور لات
منذ استلام بن سُليّم مقاليد إدارة "فيا" في ديسمبر 2021، تم إطلاق مركز عمليات عن بُعد، للمساعدة في إدارة السباقات على الحلبات، كما أطلق برنامجاً لتدريب الحكام ومدراء السباقات.
وفي وقت سابق من العام الجاري، اعتمدت "فيا" حلاً جديداً لإدارة حدود المسار تم تطبيقه في جائزة النمسا الكبرى وبدا أنه حلّ مشكلة طويلة الأمد على حلبة ريد بُل رينغ بات بالإمكان استعماله على حلبات أخرى تستضيف كلاً من سباقات الفورمولا واحد وبطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي".
وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" ضمن مقابلة حصرية، إن كان يشعر بأن "فيا" تتلقى الثناء الكافي على حلّ تلك المشاكل، ردّ بن سُليّم: "كلا. لن نحصل أبداً على التقدير، ذلك مستحيل".
ويرى أن "فيا" لا تستحق فقط مزيداً من التقدير، بل مزيداً من الدعم المالي.
فقال: "عند النظر في الأمر، فإن جميع الأطراف جمعت المال بسبب ’فيا’، ما عدا ’فيا’. الجميع يتلقى الثناء ما عدا ’فيا’".
وأكمل: "حين استلمتُ مركزي، كانت ميزانية النفقات أكثر من الحد بعشرين مليوناً. قامت ليبرتي ميديا بعمل رائع في تحويل الفورمولا واحد. لكنني أود ضمان تواجد ’فيا’ ضمن نفس المستوى مع الجميع".
وأضاف: "إنهم يقدمون دعماً جيداً وأنا أدعمهم فيما يقومون به. تعمل ’فيا’ معهم بأفضل طريقة ممكنة".
واختتم: "لكن القوانين والتشريعات هي مجال عمل ’فيا’".
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