بن سليّم: على الفورمولا واحد تشجيع الفرق الجديدة وليس صدّها

في ظلّ المعركة السياسيّة المتنامية حيال خطط أندريتي غلوبال لدخول الفورمولا واحد مع علامة كاديلاك التابعة لجينيرال موتورز، كان بن سليّم الشخصيّة الواحدة التي عبّرت عن دعمها لطموح الفريق بشكلٍ علني.

في المقابل فإنّ إدارة الفورمولا واحد "فوم" وأغلب الفرق في البطولة شكّكت في القيمة الإضافيّة التي سيجلبها الفريق الجديد، بينما تعتقد بعض الفرق بأنّ تعويضًا لقاء "تمييع" قيمة الفرق في فلك 500 مليون دولار فقط هو ما سيُبرّر دخول الفريق الأمريكي.

ومثلما أورد موقعنا "موتورسبورت.كوم" أمسٍ الإثنين فإنّ أغلب الفرق منزعجة من مناورة أندريتي السياسيّة ولا يرون في خطط جينيرال موتورز كمصنّعٍ حقيقي كونها تنوي الاقتصار على وضع علامتها على وحدات طاقة رينو، إلى جانب انّ رسوم "التمييع" الحاليّة في القوانين البالغة 200 مليون دولار أقلّ بكثيرٍ من خسائر المداخيل التي ستُعاني منها الفرق في حال توزيع العائدات الماليّة على 11 فريقًا عوض 10.

وفي حين أنّ الفرق لا تملك قرارًا رسميًا في الموافقة على دخول أيّة فرقٍ جديدة، إلّا أنّه من غير المرجّح أن تدعم "فوم" هذه الخطط عندما اتّخاذها القرار بالتعاون مع "فيا" في حال تواصل تباعدٍ كبير في وجهات النظر وسط الفرق.

لكنّ بن سليّم يعتقد بعدم وجود سلبيّات لوجود منافسين جددٍ في البطولة، بل يعتقد بأنّ هناك إيجابيّات فقط من دخول مُصنّع كبيرٍ مثل جينيرال موتورز.

وقال الإماراتي على هامش زيارته لرالي داكار في المملكة العربيّة السعوديّة: "هناك جانبان للاستدامة في يومنا هذا. هناك استدامة المحيط والبيئة، وهناك استدامة الرياضة".

وأكمل: "إن أردت ضمان استدامة الرياضة، فعليك فتحها أمام بقيّة المصنّعين. ويُسمح لنا ببلوغ 12 فريقًا في البطولة".

وأردف: "وجود شركة كبيرة مثل جينيرال موتورز، وهي واحدة من أكبر خمسة مُصنّعين في العالم، يجب أن نُشجّعهم على دخول الفورمولا واحد. هذا ما أودّ رؤيته في المستقبل: وجود مصنّع مكوّنات أصليّة مع الاستدامة".

وبالرغم من أنّ أغلب الفرق لا ترى في خطط جينيرال موتورز اكثر ممّا تفعله ألفا روميو مع ساوبر، يعتقد بن سليّم بأنّ شركة بذلك الحجم في الفورمولا واحد يُوفّر مصداقيّة أكبر للمشروع.