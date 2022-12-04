بن سُليّم: عقوبة خرق سقف النفقات عادلة رغم مطالبة المنافسين بعقوبات "شديدة"
يرى محمد بن سُليّم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أن عقوبة ريد بُل جراء خرق سقف النفقات "عادلة"، بالرغم من أن المنافسين كانوا يرغبون تطبيق عقوبات "شديدة".
خرقت ريد بُل سقف النفقات لموسم 2021 المنصرم في الفورمولا واحد. نتيجة لذلك تم تطبيق عقوبة مالية 7 مليون دولار أمريكي وخفض 10 بالمئة من وقت التطوير ضمن نفق الهواء كعقوبة.
ووصف العديد من منافسي ريد بُل هذه العقوبات بأنها محبطة، لكن بن سُليّم يرى بأن "فيا" تعاملت مع المسألة بالطريقة الصحيحة، خاصة وأن قوانين سقف النفقات ما زالت في بداياتها.
فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لقد تعلمنا الكثير، وهناك مراجعة معمقة تجري حالياً. من كان يعلم كيف سيمضي أول عام بعد تطبيق القانون؟ لم نكن نتوقع أي شيء".
وأكمل: "لو نظرنا إلى الفرق الأخرى، سيقولون بأننا كنا متساهلين مع ريد بُل، بعضهم يريد منا معاقبتهم بشكل شديد جداً. لكن أين الخط الفاصل بين كل ذلك؟".
وأردف: "علينا أن نكون عادلين كذلك. هل نيرد التخلص منهم أم نريدهم ألا يخرقوا القانون مجدداً؟".
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أحد الجوانب التي يريد بن سُليّم تحسينها العام المقبل هي مواعيد التحقيق من التزام الفرق بالسقف.
فقال: "الأمر الوحيد الذي أعتقد أنه يجب تحسينه، هو إكمال الكشوفات بشكل أبكر. لكن كعام أول، تعلمنا الكثير وما زلنا نتعلم، ربما من الأفضل إكمالها في مايو/أيار وليس أكتوبر/تشرين الأول".
وأشار بن سُليّم إلى أن "فيا" تعزّز طاقم موظفيها من أجل ضبط أفضل لهذه المسائل.
فقال: "ضبط القوانين المالية للعام الأول أمر صعب جداً. لهذا السبب نناقش مسألة التوظيف، ضم ثلاثة أو أكثر في القسم المالي، وثلاثة أو أكثر في أقسام الهيكل ووحدات الطاقة".
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