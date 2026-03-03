بسبب الهجمات في الشرق الأوسط، ألغت بيريللي الاختبارات التي كان من المقرر إقامتها في البحرين لمواصلة تطوير إطارات الأجواء الماطرة.

وقالت بيريللي في بيانها: "تم إلغاء اختبارات تطوير إطارات الأمطار التي كانت مقررة على حلبة البحرين لأسباب تتعلق بالسلامة نتيجة التطورات في الوضع الدولي".

وأكمل البيان: "جميع موظفي بيريللي الموجودين حالياً في المنامة بأمان داخل فنادقهم. وتعمل الشركة على ضمان سلامتهم وتنظيم عودتهم إلى إيطاليا والمملكة المتحدة في أقرب وقت ممكن".

وأثار إلغاء الاختبارات تساؤلات حول مصير سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1، المقرر بين 10 و12 أبريل، وكذلك سباق بطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي" في قطر بتاريخ 28 مارس.

وضمن بيان صدر يوم الاثنين 2 مارس، أعرب محمد بن سُليّم عن حزنه إزاء الهجمات في الشرق الأوسط، وأكد أن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، يراقب التطورات المتعلقة بالسباقات المخطط لها عن كثب.

وجاء في بيان الاتحاد الدولي للسيارات "فيا":

"بصفتي رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات، أشعر بحزن عميق إزاء الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط. أعبّر عن خالص تعازيّ لأولئك الذين فقدوا أرواحهم وأقف إلى جانب العائلات والمجتمعات المتضررة".

محمد بن سُليّم، رئيس الاتّحاد الدولي للسيارات وستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد الصورة من قبل: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

وأكمل: "في هذا الوقت من عدم اليقين، نأمل العودة إلى الهدوء والأمن والاستقرار. يجب أن تبقى حماية المدنيين أولوية".

وأردف: "نحن نتابع التطورات عن كثب وبمسؤولية، مع الحفاظ على تواصل وثيق مع أنديتنا الأعضاء ومنظمي البطولات والفرق والزملاء على الأرض".

واسترسل: "عند تقييم الفعاليات المقبلة المخطط لها في المنطقة ضمن روزنامتي بطولة العالم لسباقات التحمل ’دبليو إي سي’ والفورمولا 1، ستكون قراراتنا مستندة إلى معايير السلامة والأمان".

واختتم: "منظمتنا قائمة على الوحدة والهدف المشترك. وهذه الوحدة أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى".