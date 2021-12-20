بن سُليّم رئيس "فيا" يوضّح العلاقة مع إكليستون عرّاب الفورمولا واحد

فاز بن سُليّم بانتخابات "فيا"، ليصبح رئيساً للمنظمة العالمية خلفاً للفرنسي جان تود، وذلك متفوقاً على خصمه الوحيد غراهام ستوكر.

ومن أولى القرارات التي اتخذها كان تعيين فابيانا إكليستون كمرشحة لمنصب نائب الرئيس للرياضة في أمريكا الجنوبية.

وباتت هذه الخطوة المرة الأولى في تاريخ "فيا" طوال 117 عاماً، التي تتجه فيها سيدة لتولي منصب نائب الرئيس للشؤون الرياضية.

وأثار دورها ضمن حملة بن سُليّم بعض التكهنات حيال إمكانية وجود علاقة ما خلف الكواليس بين إكليستون ورئيس "فيا" الجديد.

لكن، تكلم بن سُليّم عن المسألة مؤكداً أن إكليستون كان واضحاً حيال عدم رغبته بالمشاركة ضمن فريق العمل، مشيراً إلى ترك كامل الواجبات المتعلقة بـ "فيا" إلى زوجته فابيانا.

وحين سُئِل عن العلاقة مع بيرني إكليستون، أوضح بن سُليّم أنه تمّ اختيار فابيانا نظراً لعملها المثير للإعجاب في البرازيل، بغض النظر عن هوية زوجها.

فقال: "هذا إنجاز تاريخي لـ ’فيا’، تواجد أول سيدة على الإطلاق في تاريخ المنظمة".

وأكمل: "نحن لا نتكلم عن اللجان: بل نتكلم عن منصب نائب الرئيس للرياضة".

وأردف: "لذا عندما درسنا المسألة، لم ندرسها بسبب الاسم، بل بسبب الإمكانيات والإنجازات. هذا الاختيار كان بناءً على الإنجازات".

وتابع: "لقد عملت في مجال النقل في البرازيل، كما عملت كذلك في مجال الفورمولا واحد هناك. لذا، هي تمتلك الخبرة في هذين المجالين، كما كانت ضمن لجنتَين أيضاً، وبالتالي فإن الخبرة موجودة".

وأضاف: "قال بيرني ’عليك إقناعها. ليس لي أية علاقة بالمسألة’. وهذا كل ما هنالك".

بالمقابل، يعي بن سُليّم أن بيرني إكليستون يمتلك خبرة هائلة قد تكون مفيدة، لكنه أشار إلى أن فريقه الحالي قوي بما فيه الكفاية للقيام بالمهام المطلوبة.

فقال: "بيرني مرجع حقيقي في الفورمولا واحد، وأنت على الدوام بحاجة إلى الخبرة والحكمة من أشخاص كهؤلاء".

واختتم: "لكنني أعتقد أن فريقنا الحالي جيد، ولدينا مجلس عالمي لرياضة السيارات جيدٌ كذلك يمكننا الاستعانة بخبرات أعضائه، للمساعدة في تطوير الرياضة والفورمولا واحد".