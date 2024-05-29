بن سليم رئيس فيا ينصح أندريتي بأن "تشتري فريق فورمولا 1 آخر"
اتخذ محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" موقفًا مغايرًا حيال دخول أندريتي كاديلاك كفريق جديد في الفورمولا 1، حيث نصح التحالف الأمريكي بأن "يذهب ويشتري فريقًا آخر".
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
رفضت الفورمولا 1 طلب أندريتي لدخول البطولة في موسم 2026، وذلك بعد أن وافقت فيا على طلبها من الناحية التقنية.
فيما كان بن سليم منفتحًا على فكرة توسيع شبكة الانطلاق لأكثر من الفرق العشرة الحالية، وهو ما دفع الاتحاد لفتح عملية مناقصة لم تتجاوزها سوى أندريتي.
كما صرّح بأن حلمه هو وجود 12 فريقًا – الحد الأقصى وفق القوانين – على شبكة الانطلاق، وذلك عبر إضافة مُصنعَين من الولايات المتحدة والصين.
وقد وضعته تلك الرؤية في صدام مع إدارة الفورمولا 1 والشركة المالكة ليبرتي ميديا، واللتين لا تعتقدان بأن أندريتي ستكون تنافسية أو ستضيف أية قيمة للسلسلة.
لكن وضمن معرض حديثه مع شبكة رويترز في موناكو، غيّر بن سليم من موقفه، ونصح مايكل أندريتي بأن يشتري فريقًا حاليًا في البطولة عوضًا عن مواصلة السعي للانضمام كفريق إضافي.
حيث قال: "لا شك لديّ بأن إدارة الفورمولا 1 وليبرتي ميديا يودون رؤية فرق أخرى طالما أنها ستكون فرق مصنعية".
وأضاف: "لذلك أنصح أندريتي بأن يذهبوا ويشتروا فريقًا آخر، وألا يأتوا كفريق حادي عشر".
وتابع: "أشعر بأن بعض الفرق بحاجة إلى تجديد. ماذا سيكون الأفضل؟ أن يكون لديك 11 فريقًا كعدد أم 10 فرق ولكن قوية للغاية؟".
وأكمل: "ما أزال أرى بأنه ينبغي أن يكون لدينا المزيد من الفرق، ولكن ليس أية فرق. الفرق المناسبة. فلا يتعلق الأمر بالعدد، ولكن بالجودة".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
موتو جي بي: فينياليس مشيراً "لأبواب مفتوحة" ينفي إتمام صفقة مع أبريليا لموسم 2025
موتو جي بي: كازاخستان تحل محل جولة الهند الملغاة في 2024
موتو جي بي: إلغاء جولة الهند 2024
فيرستابن متشائم حيال نقاط ضعف سيارة ريد بُل 2024
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات