بن سُليّم: خطوة انضمام أندريتي نحو الموافقة وليس قاعات المحاكم
عبّر محمد بن سُليّم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" عن تفاؤله حيال نجاح خطوة انضمام أندريتي إلى الفورمولا واحد ليحتل موقع الفريق رقم 11، نافياً وجود تخوفات من نقل المسألة إلى المحاكم أو نشوب "حرب" بين مدراء البطولة بسبب ذلك.
وافقت "فيا" على دخول أندريتي كفريق رقم 11 إلى الفورمولا واحد، لكن بقيت أمامه خطوة أخيرة ألا وهي التوصل لاتفاق تجاري مع مالكي الحقوق التجارية والفرق الحالية.
لكن التوصل إلى مثل ذلك الاتفاق ليس أمراً مضموناً، حيث أوضحت البطولة أنها لن تقبل بفريق إضافي إلا في حال أثبت أن انضمامه سيجلب فوائد إيجابية.
ومثل هذه التصريحات أثارت تكهنات بأن المسألة قد تنتهي برفض طلب الفريق الأمريكي، بالتالي فإن المسألة ستنتقل إلى محاكم الاتحاد الأوروبي، بناء على أرضية "تصرف يضرّ بالتنافسية".
لكن بن سُليّم قلل من هذه التكهنات مشيراً إلى أنه "متفائل جداً" بإكمال خطوة انضمام الفريق.
فقال في تصريح لمجموعة من وسائل الإعلام من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم": "لن نذهب إلى المحكمة، لا أعتقد أن أياً منا سيذهب للمحكمة".
وأكمل: "قد تبدو المسألة مثيرة للغاية بالنسبة لوسائل الإعلام، لكن المسألة لن تصل إلى المحكمة. أنا واثق من ذلك. لمَ ستصل إلى المحكمة؟".
ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي لدى الفورمولا واحد ومحمد بن سُليّم رئيس "فيا"
تصوير: صور موتورسبورت
ويرى بن سُليّم أنه سيتم التعامل مع المسألة بشكل بنّاء، ولن تصبح مثار جدل علني.
فقال: "هل ستصل الأمور بين ’فيا’ وليبرتي ميديا إلى المحكمة؟ لن نسمح بحصول ذلك. وهذا غير قابل للنقاش أصلاً".
واختتم: "بالنسبة لي، أنا ألتقط الهاتف وأتعامل مع الوضع. هذه التفاصيل الصغيرة تساهم بتحسين الرياضة للأفضل".
شعار كاديلاك
تصوير: آرت فليشمان
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