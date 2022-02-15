بن سليم: خطة إعادة هيكلة الفورمولا واحد استجابة لأحداث أبوظبي ستحمي نزاهة "فيا"

مع الوصول إلى نهاية التحقيق في الأحداث المثيرة الجدل التي شهدتها جائزة أبوظبي الكبرى العام الماضي، فقد وعدت "فيا" بالكشف قريبًا عن نتائج ذلك التحقيق وخطة عمل لإعادة الهكيلة.

وفي ظل استمرار احتجاجات المشجعين حول أحداث الجولة الختامية للموسم الماضي - عندما طبّق مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد قوانين مختارة لإتمام لفة أخيرة في السباق بعد فترة سيارة أمان متأخرة - فإن نتيجة تحقيق "فيا" تُعدّ حاسمة في إصلاح الضرر الواقع على المنظمة والفورمولا واحد.

وبينما لم يتم الإفصاح عن تفاصيل ما تخطط "فيا" فعله خلال اجتماع لجنة الفورمولا واحد مع الفرق في لندن يوم أمس الاثنين، فإن ذلك كان لرغبة بن سليم بالحصول على المزيد من المعلومات قبل الالتزام بتلك التغييرات.

علاوة على ذلك، من المعلوم بأنه وإذا ما استقرت "فيا" على تغيير دور ماسي أو تنحيته جانبًا، فإنها ربما لم تكن لحظة جيّدة أن تعلن عن ذلك في اجتماع يُعتقد بأن الأسترالي كان حاضرًا فيه.

وضمن معرض حديثه مع "سكاي اف1"، عبّر بن سليم عن ثقته بأن ما ستقوم به "فيا" سيكون حازمًا وسيضمن أن تبدأ الرياضة الموسم الجديد في وضع أفضل.

فقال: "اتفقنا على أمور محددة، وما يزال التحليل جاريًا، لكن نتائجه ستُكشف قريبًا. خضنا نقاشًا جيدًا هناك وسيتم الإعلان عن المعلومات اللازمة".

وأضاف: "لكن بالتأكيد، وكما قلنا، فإن نزاهة فيا ستكون دومًا محصنة. لقد تمّ انتخابي لضمان ذلك، ولكن أيضاً كي تكون لدينا رياضة سيارات منصفة، ذلك هو واجبي. لذلك كان الاجتماع جيّدًا جدًا".

وتابع: "ناقشنا الكثير من الأمور الهامة للموسم المُقبل، لذلك أتوقّع أن نكون على موعد مع موسم جيّد في الفورمولا واحد. لا يُمكننا سوى التقدم للأمام. هذا مهم بالنسبة لفيا ونزاهتها وبالنسبة للرياضة. ليس أمامنا سوى التحسّن للمستقبل".

هذا ومن المرجّح أن تعلن "فيا" عن هيكل إداري جديد للجنة مراقبة السباق في محاولة لبلوغ إدارة أفضل للضغوطات والتوتر الذي يتعرض له مدير السباق.

وقد تختار "فيا" إعادة الهيكلة الإدارية التي تضمن دعمًا أفضل لمدير السباق ووجود المزيد من المساعدين حوله، وربما يكون ذلك من خلال تقسيم واجبات ماسي السابقة عبر العديد من الأشخاص.

لكن وإذا ما لم يواصل ماسي دوره كمدير للسباقات، عندها قد يكون إدواردو فرييتاس مدير سباقات "دبليو إي سي" ونييلس ويتيتش مدير السباقات السابق في "دي تي ام" هما المرشّحان الأبرز لشغل ذلك الدور - وربما حتى بشكل تشاركي.