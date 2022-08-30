بن سُليّم: تغييرات إدارة سباقات الفورمولا واحد لموسم 2022 مجرد حل مؤقت غير شامل
قال محمد بن سُليّم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أن التغييرات في طريقة إدارة سباقات الفورمولا واحد لهذا الموسم عبر التبديل بين المديرَين مجرد "حل مؤقت وغير شامل".
نيلز فيتيك وإدواردو فريتاس استلما إدارة السباقات بعد قرار عزل مايكل ماسي مدير السباقات السابق من منصبه شهر فبراير/شباط الماضي وذلك بعد الجدل الكبير الذي أحاط بسباق جائزة أبوظبي الكبرى الختامي لموسم 2021، حيث باتا يتناوبان على إدارة السباقات طوال الموسم.
وشدد بن سُليّم على ضرورة امتلاك الهيئة الحاكمة لفريق أكثر قوة قادر على التأقلم بسهولة في حال خروج أحد الشخصيات الرئيسية من منصبه، بما في ذلك منصبه هو شخصياً.
وأشار إلى مركز إدارة العمليات عن بعد في جنيف كعامل أساسي في تدريب المزيد من مدراء السباقات والحكام على النظام القائم.
ويعتبر ذلك المركز نسخة طبق الأصل عن غرف إدارة السباقات في كل حلبة، مع نفس الشاشات والمعلومات المتاحة.
حيث قال بن سُليّم: "أرغب بألا يعتمد الاتحاد - في حال غياب الرئيس غداً أو حصول أي شيء آخر - عليّ أنا أو على شخص بعينه، بل يجب الاعتماد على فريق".
وتابع: "هذه هي الطريقة الوحيدة. في أحد مقابلاتي قلتُ أين يمكنني إيجاد مدير سباقات؟ لا يمكنني البحث في غوغل عنهم! أو البحث في موقع ’أمازون’، بل عليك صناعتهم".
وأردف: "لا أريد أن ينتهي بنا الأمر بتواجد مدير واحد فقط. لقد كانت خسارتنا كبيرة في تشارلي (وايتينغ - مدير السباقات الراحل والذي سبق مايكل ماسي)، لكن حينها لم يكن لدينا بديل مباشر. لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر بل يجب وجود بدلاء".
واسترسل: "ما نقوم به في هذا الموسم مجرد حل مؤقت وليس شاملاً. وليس دائماً. علينا ملء الفراغات. علينا كذلك تقييم الحكام وتدريبهم".
ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد ومحمد بن سُليّم، رئيس الاتّحاد الدولي للسيارات وماركوس ديوزمان، رئيس مجلس إدارة آودي وأوليفر هوفمان
تصوير: صور موتورسبورت
بالمقابل، اعترف بن سُليّم أنه تم استيحاء غرفة إدارة العمليات الافتراضية عن بعد من نظام "فار" في كرة القدم.
وبينما تعتبر الوظيفة الأساسية هي دعم إدارة السباق عبر تواجد المزيد من الأشخاص، لكن هناك خطة لاستعمالها بشكل مساعد لعملية التدريب.
"لا يجب علينا الاكتفاء بردات الفعل، بل يجب أن نكون سبّاقين. جمعتُ طاقم العمل جميعاً وقمنا بالاستفادة من التقنيات من أجل تقديم سباقات أفضل" قال بن سُليّم.
وأكمل: "لا يمكن إدارة سباقات الفورمولا واحد مثل الفورمولا 4".
وتابع: "أكثر من ذلك، هناك جانب تعليميّ فيها، وهي الناحية التدريبية التي نمتلكها حالياً".
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