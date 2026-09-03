وجد مراقبو السباقات أنفسهم مجددًا تحت الأضواء خلال جائزة هولندا الكبرى، بعدما فرضوا عقوبة المرور عبر خط الحظائر على فرانكو كولابينتو وأرفيد لينبلاد.

وعوقب السائقان بسبب تجاوز منافس آخر تحت الأعلام الصفراء، وذلك بعد لحظات من تعرض ماكس فيرستابن لحادث قوي واصطدامه بالحواجز في نهاية اللفة الافتتاحية على حلبة زاندفورت.

واختلف سائقا ألبين وريسينغ بولز مع القرارين، اللذين أثارا أيضًا انتقادات من المشجعين، ولا سيما في الأرجنتين. بل إن أحد المسؤولين التنفيذيين في إحدى الشركات الرئيسية الراعية لكولابينتو ذهب إلى أبعد من ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عندما شكك في نزاهة مراقبي سباقات فيا في منشور حُذف لاحقًا.

وسُئل رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" محمد بن سُليّم عن الجدل خلال جلسة إعلامية في مؤتمر فيا الأمريكي في بوينس آيرس، بما في ذلك ما إذا كان بإمكان فيا السعي إلى تعيين مزيد من مراقبي السباقات من أمريكا الجنوبية لإدارة سباقات الفورمولا 1.

حيث قال: "بالنسبة لنا، الأمر يتعلق بجميع السائقين. لكنني أتفق معك. نحن نقيم الآن تدريبات. بل إننا طلبنا تنظيم دورة تدريبية. لذلك طلبنا من الاتحادات الوطنية للسيارات أن ترسل إلينا أسماء يمكننا تدريبها، لأننا سنقوم بتناوب مراقبي السباقات".

وأضاف بن سُليّم أن المخاوف بشأن قرارات مراقبي السباقات لا تقتصر على الأرجنتين، كاشفًا أنه تلقى أيضًا شكاوى مماثلة من بريطانيا.

فقال: "سأنظر في الأمر، لأنني سمعت أيضًا أشخاصًا آخرين يقولون إنهم ضد أشخاص آخرين. وأتلقى الأمر نفسه. يعتقدون أن فيا ضد البريطانيين، لكننا لسنا ضدهم".

واختتم: "لكن، كما تعلمون، من الجيد أحيانًا أن نسأل مراقبي السباقات وأن نذهب إليهم دائمًا ونقول: كونوا عادلين دائمًا. يمكنكم أن تكونوا صارمين، لكن عليكم أن تكونوا عادلين. العدالة هي مهمة فيا. لكننا سننظر في الأمر ونرى. وسأتحدث معه (كولابينتو). سأتصل بفرانكو بنفسي، وسأستمع إلى ما لديه ليقوله".