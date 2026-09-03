بن سُليّم بشأن قرارات مراقبي سباقات الفورمولا 1: "يعتقد الناس أيضًا أن فيا ضد البريطانيين"
تحدث رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" عن التدقيق المتزايد حول مراقبي سباقات الفورمولا 1، عقب معاقبة كولابينتو وليندبلاد في زاندفورت.
محمد بن سليم رئيس "فيا"
الصورة من قبل: صور اي واي اي4 صور جيتي
وجد مراقبو السباقات أنفسهم مجددًا تحت الأضواء خلال جائزة هولندا الكبرى، بعدما فرضوا عقوبة المرور عبر خط الحظائر على فرانكو كولابينتو وأرفيد لينبلاد.
وعوقب السائقان بسبب تجاوز منافس آخر تحت الأعلام الصفراء، وذلك بعد لحظات من تعرض ماكس فيرستابن لحادث قوي واصطدامه بالحواجز في نهاية اللفة الافتتاحية على حلبة زاندفورت.
واختلف سائقا ألبين وريسينغ بولز مع القرارين، اللذين أثارا أيضًا انتقادات من المشجعين، ولا سيما في الأرجنتين. بل إن أحد المسؤولين التنفيذيين في إحدى الشركات الرئيسية الراعية لكولابينتو ذهب إلى أبعد من ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عندما شكك في نزاهة مراقبي سباقات فيا في منشور حُذف لاحقًا.
وسُئل رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" محمد بن سُليّم عن الجدل خلال جلسة إعلامية في مؤتمر فيا الأمريكي في بوينس آيرس، بما في ذلك ما إذا كان بإمكان فيا السعي إلى تعيين مزيد من مراقبي السباقات من أمريكا الجنوبية لإدارة سباقات الفورمولا 1.
حيث قال: "بالنسبة لنا، الأمر يتعلق بجميع السائقين. لكنني أتفق معك. نحن نقيم الآن تدريبات. بل إننا طلبنا تنظيم دورة تدريبية. لذلك طلبنا من الاتحادات الوطنية للسيارات أن ترسل إلينا أسماء يمكننا تدريبها، لأننا سنقوم بتناوب مراقبي السباقات".
وأضاف بن سُليّم أن المخاوف بشأن قرارات مراقبي السباقات لا تقتصر على الأرجنتين، كاشفًا أنه تلقى أيضًا شكاوى مماثلة من بريطانيا.
فقال: "سأنظر في الأمر، لأنني سمعت أيضًا أشخاصًا آخرين يقولون إنهم ضد أشخاص آخرين. وأتلقى الأمر نفسه. يعتقدون أن فيا ضد البريطانيين، لكننا لسنا ضدهم".
واختتم: "لكن، كما تعلمون، من الجيد أحيانًا أن نسأل مراقبي السباقات وأن نذهب إليهم دائمًا ونقول: كونوا عادلين دائمًا. يمكنكم أن تكونوا صارمين، لكن عليكم أن تكونوا عادلين. العدالة هي مهمة فيا. لكننا سننظر في الأمر ونرى. وسأتحدث معه (كولابينتو). سأتصل بفرانكو بنفسي، وسأستمع إلى ما لديه ليقوله".
شارك أو احفظ هذه القصّة
رئيس الأرجنتين يدفع نحو عودة الفورمولا 1: "نريد أن نرى فرانكو كولابينتو"
رسميًا: كولابينتو يمدد عقده مع ألبين
الاتحاد الدولي يرد على راعي كولابينتو: "ندعو جميع المشاركين في رياضتنا إلى التصرف باحترام"
غاسلي: ريسينغ بولز أفسدت سباقنا في هولندا "وسنرى من سيضحك في نهاية العام"
برياتوري: غاسلي أحد أفضل ستة سائقين في الفورمولا 1
"فيا" تحدد موعد جلسة الاستماع في استئناف مكلارين وريد بُل بشأن إلغاء عقوبة غاسلي في موناكو
أحدث الأخبار
لوكلير: الفوز في مونزا سيكون رائعًا وسنبذل قصارى جهدنا أنا وهاميلتون
بن سُليّم بشأن قرارات مراقبي سباقات الفورمولا 1: "يعتقد الناس أيضًا أن فيا ضد البريطانيين"
ريسينغ بولز: تجديد عقد فيرستابن أراح الجميع
كيمي أنتونيللي يتعهد بـ "الهجوم الكامل" في مونزا مع عقوبة التراجع إلى آخر شبكة الانطلاق
قراءة في تصريحات وولف حول "عدم امتلاك مرسيدس المال" لتطوير السيارة
لماذا يبدو موسم الانتقالات في الفورمولا 1 لموسم 2027 خاملاً إلى هذا الحد؟
كيف "هزّ هاميلتون النظام" في فيراري رغم أن الفريق لم يتمكن من تلبية جميع رغباته
لماذا لا تزال الفورمولا 1 تملك جائزة كبرى واحدة فقط؟
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات