بن سليم: الفورمولا واحد لن تعود إلى اعتماد مدير سباق واحد
أشار محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" إلى أن الفورمولا واحد ستواصل الاستعانة بعدة مديرين للسباقات في المستقبل، وذلك بعد اعتماد البطولة وجهة مختلفة لموسم 2022.
في أعقاب الجدل الكبير الذي أُثير حول مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد السابق وتعامله مع جائزة أبوظبي الختامية لموسم 2021، فقد عمدت "فيا " إلى إدخال تعديلات على الطريقة التي تُدار بها الجوائز الكبرى في الموسم الماضي.
وعوضًا عن الاعتماد على مدير سباق واحد، فقد قسّمت "فيا" مهام ذلك الدور العام الماضي بين نييلس ويتيش وإدواردو فريتاس.
مع ذلك، وبدءًا من جائزة اليابان الكبرى، وبعد تحقيق في سبب وجود رافعة على المسار وما تزال السيارات تدور حوله، فقد آثرت فيا البقاء فقط مع ويتيش حتى نهاية الموسم.
ولم تلق فكرة تقسيم المسؤوليات ترحيبًا كبيرًا، حيث أشار السائقون والفرق إلى أن وجود أشخاص مختلفين كمديرين للسباق قد يعني أحيانًا وجود افتقار للثبات في عمليات اتخاذ القرار.
لكن وبدلًا من العودة إلى نظام مدير السباق الواحد، يعتقد بن سليم أنه من المهم أن يكون لدى الكيان الحاكم عدة أشخاص في تلك المسألة لضمان أن يكون هنالك انتقالًا سلسًا في حال حدثت مشكلة مع المدير الحالي.
وعند سؤاله عن احتمالية إدخال تغييرات على مدراء السباق لموسم 2023، قال بن سليم: "هنالك عملية قائمة الآن، حيث أن لديّ فريق يعمل ويتدرب على إدارة السباقات ومنصب مدير السباق".
وأضاف: "لا يمكن أن يكون لديك مدير سباق واحد والاعتماد عليه وحده. أرى أن علينا تجهيز الدور الثاني. لا يمكن الاعتماد على مدير سباق واحد في أكبر بطولة لدينا، أو أية بطولة أخرى".
وتابع: "ماذا لو حدث أمر ما؟ إذا ما نرغب الحفاظ على استدامة رياضة السيارات، يجب أن نكون جاهزين مع متدربين".
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