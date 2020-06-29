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بنك البحرين الوطني يُوافق على منح مكلارين قرضًا ماليًا كبيرًا

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بنك البحرين الوطني يُوافق على منح مكلارين قرضًا ماليًا كبيرًا
من قبل:
, رئيس التحرير
29-06-2020

سيحصل فريق مكلارين على قرض بقيمة 150 مليون جنيه استرليني من بنك البحرين الوطني، ممّا سيُساعده في تخفيف المخاوف بشأن النقص في السيولة على المدى القصير.

تعرّضت مجموعة مكلارين التي تضمّ فريق الفورمولا واحد وفرع السيارات الرياضية لضربةٍ شديدة بسبب التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأشارت الوثائق المالية والقانونية إلى أنّ مكلارين بحاجة إلى 280 مليون جنيه استرليني بحلول 17 يوليو/تموز المقبل، وإلّا فإنّ خطر الإفلاس سيُصبح وشيكًا.

وقد أصدر بنك البحرين الوطني بيانًا اليوم الإثنين أعلن فيه عن موافقته وتوقيعه للقرض المقدّم لمكلارين، ممّا سيُساعد المجموعة على إعادة ترتيب أوراقها المالية.

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الكاتب خضر الراوي

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