بناء خمسة مدرجات جديدة لجائزة أستراليا الكبرى 2022

وفقاً لمنظمة جائزة أستراليا الكبرى، تمت إضافة المزيد من المدرجات لاستضافة الأعداد غير المسبوقة من الجمهور.

حيث أضيفت مجموعة من المقاعد الإضافية في المنطقة عالية السرعة الجديدة بين المنعطفين الثامن والتاسع.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التغيير إضافة إلى تعريض المسار، إلى المساعدة في تحسين التجاوزات.

أما المدرجات الأخرى الجديدة فستتواجد في المنعطفات الخامس، الثامن، 11 و12.

حيث قال آرثر غيليون المدير العام للتسويق لدى منظمة جائزة أستراليا الكبرى: "لقد ذُهلنا تماماً بكمية الحماسة والشغف قبيل انطلاق جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد 2022، ستكون هذه أفضل جائزة في ملبورن على الإطلاق، لا نكاد نطيق صبراً للترحيب بالجمهور في ألبرت بارك".

وأكمل: "ليس فقط مع المدرجات الجديدة، بل المناطق الجديدة والسريعة التي تقدم منافسات حماسية على الحلبة".

وستكون جولة 2022 بين 7 و10 أبريل/نيسان، هي الأولى منذ 2019، حيث تسببت تداعيات كورونا بإيقاف الحدث لموسمي 2020 و2021.

وكانت جولة 2020 قد ألغيت صباح الجمعة عندما أعلنت مكلارين إصابة أحد أفراد الفريق بالفيروس، فيما كانت بداية فترة انتشاره في أستراليا.

كما أن قوانين البلاد الصارمة منعت إقامته في 2021.

يشار إلى أن أستراليا طبقت مؤخراً بعض الإجراءات كذلك أثناء انتشار متحور أوميكرون، لكن أندرو ويستاكوت رئيس الجائزة أكد أن المنظمة تعمل على استيعاب كامل للجمهور في حلبة ألبيرت بارك.