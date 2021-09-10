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فورمولا 1 / جائزة المملكة العربية السعوديّة أخبار

بناء أكبر مجسّم  لسيارة فورمولا واحد في العالم من قبل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية

يسعى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، مروّج جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى في الفورمولا واحد، لبناء أكبر مجسّم في العالم من قطع "الليغو" لسيارة فورمولا واحد، وذلك بهدف جمع التبرعات الخيرية لمنصة "إحسان".

بناء أكبر مجسّم  لسيارة فورمولا واحد في العالم من قبل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية

تعتبر منصة "إحسان" أكبر منظمة وطنية لجمع التبرعات في المملكة. وبعد إكمال تجميع المجسّم من المفترض أن يدخل ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية تحت اسم الاتحاد.

واحتفالاً بإقامة سباق الفورمولا واحد في جدة ما بين يومي 3 و5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن العمل على بناء هذا المجسم الذي سيدخل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بهدف جمع التبرعات لمنظمة "إحسان" الخيرية.

وتمّ تأسيس المنظمة شهر أبريل/نيسان 2020 كجزء من دعم الجهود الخيرية التي تقوم بها المملكة ضمن نواحٍ عدة: اجتماعية، تثقيفية، صحية، بيئية، اقتصادية، تقنية وغيرها.

وستستغرق عملية تجميع القطع لتشكيل المجسم الأكبر في العالم من قطع "الليغو"، أسبوعاً من الزمن بدءاً من 15 سبتمبر/أيلول، حيث سيضع القطعة الأولى صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مستشار أمير مكة المكرمة محافظ جدة المكلف وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفصيل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

أما القطعة الأخيرة فسيتم وضعها يوم 23 سبتمبر، اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية وذلك خلال بثّ عبر الإنترنت يتابعه ممثلون عن موسوعة "غينيس" للتصديق على المجسّم كأكبر مجسم من قطع الليغو لسيارة فورمولا واحد في العالم.  

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 وبوسع جميع متابعي البطولة في المملكة المشاركة في هذا الحدث العالمي، ليكونوا جزءاً من الحدث الذي سيسجل رقماً قياسياً جديداً وذلك عبر زيارة الموقع الخاص، ومن ثم التسجيل لشراء قطعة من قطع "الليغو" التي سيُبنى منها المجسم.

حيث ستذهب جميع هذه التبرعات مباشرة وبالكامل إلى منظمة "إحسان". ومع التقديرات بأن المجسم سيحتاج 500 ألف قطعة تقريباً، فإن هذه فرصة متميزة أمام مئات الآلاف من المواطنين السعوديين للمساهمة في هذا الحدث الخيريّ، ودخول التاريخ حرفياً عبر الرقم القياسي الجديد.

حيث قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفصيل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية معلقاً على هذا الحدث العالمي: "يسرّنا الإعلان عن خطتنا لبناء أكبر مجسم لسيارة فورمولا واحد في العالم من قطع ’الليغو’".

وأكمل: "جائزة المملكة العربية السعودية للفورمولا واحد تحطّم الأرقام القياسية بجميع المعايير، لذا يسرّنا إضافة رقم قياسي آخر، مع حلبة الشوارع في جدة، والتي ستكون أطول وأسرع حلبة شوارع في العالم!".

واختتم: "هذا المشروع المتميز عبارة عن انعكاسٍ لمجتمعنا، حيث تُظهر حقيقة الإبداع والالتزام حيال تحسين حياة جميع المواطنين على الإطلاق. يملؤني الفخر لكوني جزءاً من عملية بناء مستقبل أفضل لجيل الأمة الشاب، وأنا متحمس حقاً لرؤية نتائج هذا المشروع الرائد والمتميز".

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