بقاء سيارتي ومعدّات هاس في زاندفورت في ظلّ استمرار النزاع مع أورلكالي

لم يكن فريق هاس قادرًا على أخذ سيارتيه ومعدّاته من جائزة هولندا الكبرى في ظلّ انتظار أورالكالي تلقي تعويض مستحقات مالية يُتفهّم بأنّ مجموعها 9 ملايين دولار، حيث استعانت الشركة الروسيّة بالمحكمة من أجل مصادرة ممتلكات الفريق.

تمّ تقييم السيارتين والمعدّات من قبل عدول التنفيذ والشرطة في خطّ الحظائر في زاندفورت مساء الخميس بعد أن زعمت أورالكالي الشهر الماضي أنّ هاس تأخّرت عن الموعد النهائيّ في يوليو لإرجاع الأموال لقاء صفقة الرعاية الملغاة.

وعلى إثر جلسة استماع في محكمة تحكيم سويسريّة في يونيو الماضي، تمّ الحكم بأنّ على هاس إرجاع جزء من أموال رعاية أورالكالي التي دفعتها الشركة لموسم 2022، وذلك قبل إلغاء الصفقة على إثر الحرب الروسيّة الأوكرانيّة، كما وُعدت الشركة بالحصول على سيارة فورمولا 1.

وفي حين أنّ المحكمة قالت أنّ هاس تبقى ضمن حقوقها على صعيد إنهاء الصفقة، فإنّها قالت أنّ الفريق قادرٌ على الحفاظ على جزء من المبلغ المقدّر بـ 13 مليون دولار.

وقالت مصادر لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ أورالكالي تعتقد بأنّ هاس لم تبذل أيّ جهود لإرجاع الأموال إلى أن سعت الشركة لمصادرة ممتلكات فريق هاس في زاندفورت.

وأصرّ الفريق على أنّه أرسل الأموال صباح الجمعة، حيث قال جين هاس مالك الفريق بعد ظهر الأحد "أنّ كلّ شيء قد حُلّ".

لكن بالنظر إلى إرسال الأموال يوم الجمعة فإنّها لم تصل بعد إلى أورالكالي خاصة مع العقوبات المفروضة على روسيا.

وبعد حلول نيكو هلكنبرغ وكيفن ماغنوسن في المركزين 11 و18 على التوالي، لم تكن شاحنات فريق هاس قادرة على المغادرة نحو مونزا، حيث يُتهّم أنّها ستكون قادرة على المغادرة حالما يتمّ تأكيد تلقي الأموال غدًا الإثنين.