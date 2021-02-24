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بقاء  "بي دبليو تي" كراعٍ رئيسي لفريق أستون مارتن في الفورمولا واحد

ستبقى "بي دبليو تي" الراعي الرئيسي لفريق أستون مارتن لموسم 2021 المقبل في الفورمولا واحد، بالرغم من خيارات أخرى مثل فريقي ويليامز وهاس.

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بقاء  "بي دبليو تي" كراعٍ رئيسي لفريق أستون مارتن في الفورمولا واحد

باتت شركة المياه النمساوية الراعي الرئيسي لفريق أستون مارتن للموسم الجديد بعد موسم ناجح في 2020 مع ريسينغ بوينت نجح خلاله سيرجيو بيريز بتحقيق الفوز في سباق جائزة الصخير الكبرى.

لكن ومع تحول الفريق إلى أستون مارتن لهذا الموسم واستعمال الكسوة اللونية الخضراء التقليدية للعلامة البريطانية، كان لا بد من العمل على صفقة جديدة.

وكانت "بي دبليو تي" تقيم إمكانية مواصلة تواجدها في الفورمولا واحد، وكان يبدو أنها تقيم خيارات بديلة من بينها فريقا ويليامز وهاس. لكن الشركة قررت في النهاية إكمال العمل مع فريق أستون مارتن.

حيث أكد الفريق في بيان له، أنّه وبالرغم من الكسوة اللونية الخضراء للسيارة لكن شعار "بي دبليو تي" سيكون موجوداً.

حيث جاء في البيان: "بالرغم من أن الكسوة اللونية ستكون مختلفة جداً، لكن شعار ’بي دبليو تي’ سيكون متواجداً كذلك ضمن كسوة الفريق جميعها".

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من جهته، قال أندرياس فيببنباشر المدير التنفيذي لدى "بي دبليو تي": "يملؤني الفخر لمواصلة دعم فريق رائع مع حقبة جديدة تخوضها أستون مارتن في عودتها إلى الفورمولا واحد".

يشار إلى أن "بي دبليو تي" كانت تأمل في عقد رعاية مع مرسيدس في  2017، لكن شرطها كان تغيير كسوة السيارة بالكامل إلى اللون الزهري.

ولم ترغب مرسيدس بالابتعاد عن ألوانها الفضية التقليدية، ما دفع الشركة إلى التوجه نحو فريق فورس إنديا وبقيت مع تغيير الاسم إلى ريسينغ بوينت.

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