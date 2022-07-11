بعد 43 واقعة: سائقو الفورمولا واحد يصفون طريقة تطبيق حدود الخروج عن المسار "بالسخيفة"

بعد عدد من خروقات حدود المسار العام الماضي، تبنّى مديرا السباق في 2022، نيلز فيتيك وإدواردو فريتاس، مقاربة أكثر صرامة، وذلك عبر تحديد الخط الأبيض على المسار كعلامة تُعرض من يتخطاها للتنبيه ومن ثم العقوبة.

وشهدت حلبة ريد بُل رينغ بسبب خصائصها خروج عدد من السائقين عن المسار خاصة ما بين المنعطفين التاسع والعاشر.

وخلال سباق الأحد، قام الحكام بحذف أزمنة اللفات وسط 43 واقعة خروج عن الحدود، إضافة إلى تلقي عقوبة زمنية من خمس ثوانٍ لأربعة سائقين: سيباستيان فيتيل، بيير غاسلي، لاندو نوريس وجو غوانيو، وذلك لخروجهم عن حدود المسار أكثر من ثلاث مرات.

لكن وسط الجدل حيال ثبات تطبيق القوانين، عبّر عدد من السائقين عن استيائهم مما يجري وكيفية إدارة هذه المسألة.

حيث قال ماكس فيرستابن سائق ريد بُل: "جدل حدود المسار كان نوعاً من السخافة، ليس فقط في الفورمولا واحد بل في الفورمولا 2 و3".

وأكمل: "من السهل الحُكم على الأمور من الخارج: عليك البقاء ضمن الخطوط البيضاء. يبدو ذلك سهلاً جداً، لكن الحقيقة عكس ذلك، لأنك وعلى تلك السرعة العالية فإنك تخوض المنعطف بشكل ’أعمى’ تقريباً، وتعاني من صعوبة الانعطاف ’اندرستير’، والإطارات تتآكل، ومن السهل الخروج عن الخط الأبيض".

وأردف: "لكن هل نستفيد حقاً من الخروج عن المسار؟ ربما نعم، ربما لا. بصراحة، ليس هناك إلا منعطفان أو ثلاثة فقط بوسعنا الخروج عن الحدود فيها".

وتابع: "لا أعتقد أنه يجب علينا ذلك (الخروج عن المسار)، في حال خرجت مليمتراً واحداً فإنك تتلقى عقوبة أو ما شابه. لذا عليهم أن يضعوا حائطاً هناك أو منطقة حصوية".

كما أوضح فيرستابن عن اعتقاده بأن ما جرى "ليس جيداً لصورة الرياضة".

كيفن ماغنوسن، هاس وميك شوماخر، هاس وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت

من جهته، تلقى نوريس عقوبة خمس ثوانٍ لأنه تجاوز حدود المسار أكثر من ثلاث مرات حيث رُفع في وجهه العلم الأسود والأبيض التحذيري في المرة الثالثة.

وأكد سائق مكلارين أنه يتفهم تماماً سبب معاقبة السائقين في المنعطفين الأخيرين في حال خرجوا عن المسار لأن ذلك يُكسبهم بعض الوقت، لكنه لا يفهم سبب معاقبتهم في المنعطف الأول حيث يتسبب خروجهم هناك بخسارتهم للوقت.

فقال: "تلقيت واحدةً في المنعطف الأول، تعرضت لقفل في الإطارات وارتطمت بالحفف الجانبية وخسرتُ ما يقارب ثانية ومن ثم تلقيت تنبيهاً لخروجي عن حدود المسار هناك".

وأضاف: "خسارتي لثانية هي عقوبة كافية. إنها طريقة غبية بعض الشيء (في المحاسبة). لكن هذا هو الواقع وتم تطبيق الأمر على الجميع، نحن نريد ثباتاً في تطبيق القوانين".

وتابع: "إنها حلبة صعبة بالنسبة لنا كسائقين لتحديد الحدّ تماماً".

أما ميك شوماخر سائق هاس، فأشار إلى أنّ حدود المسار كانت "مشكلة كبيرة" خلال مشاركاته في الفورمولا 2، لكنه يعتقد بأنه ربما من الأفضل مناقشة كيفية سير الأمور في النمسا.

فقال: "يبدو الأمر سخيفاً بعض الشيء، أن تتعرض للعقوبة لخروجك عدة سنتيمترات ومن ثم تتلقى خمس ثوانٍ، لكن أغلب المرات التي تخرج فيها عن المسار لا تحصل على أية أفضلية. بالتالي بات ذلك وضعاً أسوأ".

واختتم: "ذلك أمر ستتم مناقشته ويمكننا تحسينه في الجول المقبلة. لأنني أعتقد أنه سيكون مثار جدل في بول ريكار خاصة".