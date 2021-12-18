تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر MC Shop Watch Shop Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر MC Shop Watch Shop Jobs
السابق / فيرشتابن: لا سبب يدعو هاميلتون "المُحبط" لترك الفورمولا واحد التالي / وولف: يجب حظر محادثة مدراء الفرق مع إدارة السباق
فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى أخبار

بعد موسم "رائع" فيراري ستناقش مستقبل ساينز خلال العطلة الشتوية

يخطط ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري لمناقشة مستقبل كارلوس ساينز مع الفريق خلال العطلة الشتوية، وذلك بعد موسم أول "رائع" له مع العلامة الإيطالية في 2021.

بعد موسم "رائع" فيراري ستناقش مستقبل ساينز خلال العطلة الشتوية

انضم ساينز إلى فيراري كبديل عن سيباستيان فيتيل بعقد لمدة موسمين، بدءاً من 2021، وقدم وتيرة قوية منذ البداية، ليحرز أربع منصات تتويج على طريقه لحسم المركز الخامس ضمن ترتيب بطولة السائقين.

وتمكن الإسباني من التفوق على زميله شارل لوكلير بعدد النقاط، ليساعد الفريق على حسم المركز الثالث ضمن ترتيب بطولة المصنعين أمام مكلارين.

وختم ساينز موسمه بمركزٍ ثالث في سباق أبوظبي الختامي، حيث صرّح بأنه لم يكن ليطلب أفضل من هذه الجولة الختامية لأول موسم له مع الحصان الجامح.

وسُئِل بينوتو بشكل مازحٍ بعد السباق إن كان الآن هو الوقت المناسب للكلام حول عقد ساينز، بالرغم من بقاء موسم آخر، حيث أجاب: "أعتقد أن كارلوس قدم موسماً رائعاً".

وأكمل: "عندما وقعنا العقد معه منذ عام، قلنا أن الفترة الشتوية هذه، هي الوقت المناسب للجلوس معاً ومراجعة الموسم. وذلك أمر سنقوم به بكل تأكيد".

وتابع: "ستكون هناك مراجعة للموسم بالتأكيد، سنبدأ ذلك قريباً".

اقرأ أيضاً:

ويشعر بينوتو بأن ساينز قدم أداءً مثيراً للإعجاب في أولى مواسمه مع فيراري، مؤكداً مجدداً عن اعتقاده بأن فيراري تمتلك أفضل تشكيلة من السائقين في البطولة.

فقال: "عندما وقعنا العقد مع كارلوس، كان الهدف هو ضم سائقين جيدين وتقديم تأديات ثابتة، وقادرين على تسجيل النقاط بشكل مستمر".

وأردف: "أعتقد أن هذا ما حصل. أنا فخور جداً بكل منهما. أعتقد أنني أقول على الدوام بأننا نمتلك أفضل تشكيلة من السائقين في البطولة".

واسترسل: "من الواضح أن أول موسم للسائق مع الفريق لا يكون سهلاً. وقد وقعنا معه لأننا نعلم أنه سائق جيد ذو أداء ثابت ويسجل النقاط باستمرار، لكنني أعتقد كذلك أنه شخص يمتلك القدرة على التعلم السريع".

واختتم: "خلال الموسم، نجح بالتقدم، وأعتقد أن ختام الموسم كان أفضل فترة له".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
فيرشتابن: لا سبب يدعو هاميلتون "المُحبط" لترك الفورمولا واحد
المقال السابق

فيرشتابن: لا سبب يدعو هاميلتون "المُحبط" لترك الفورمولا واحد
المقال التالي

وولف: يجب حظر محادثة مدراء الفرق مع إدارة السباق

وولف: يجب حظر محادثة مدراء الفرق مع إدارة السباق
تحميل التعليقات
كارلوس ساينز الإبن More from
كارلوس ساينز الإبن
فيراري تشعر "براحة نفسية" بعد حسم المركز الثالث ضمن ترتيب المصنّعين جائزة المملكة العربية السعوديّة
فورمولا 1

فيراري تشعر "براحة نفسية" بعد حسم المركز الثالث ضمن ترتيب المصنّعين

ساينز يتوقع معركة مشتعلة بين فرق الوسط في جدة جائزة المملكة العربية السعوديّة
فورمولا 1

ساينز يتوقع معركة مشتعلة بين فرق الوسط في جدة

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

فيراري More from
فيراري
نوريس: ريكاردو قادر على العودة بقوة حالما يتأقلم تماماً مع سيارة مكلارين جائزة المملكة العربية السعوديّة
فورمولا 1

نوريس: ريكاردو قادر على العودة بقوة حالما يتأقلم تماماً مع سيارة مكلارين

فيراري تنفي تأثير معركة المركز الثالث على تطوير سيارة 2022 جائزة قطر الكبرى
فورمولا 1

فيراري تنفي تأثير معركة المركز الثالث على تطوير سيارة 2022

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل برايم
فورمولا 1

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

وولف: يجب حظر محادثة مدراء الفرق مع إدارة السباق
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: يجب حظر محادثة مدراء الفرق مع إدارة السباق

بعد موسم "رائع" فيراري ستناقش مستقبل ساينز خلال العطلة الشتوية
فورمولا 1 فورمولا 1

بعد موسم "رائع" فيراري ستناقش مستقبل ساينز خلال العطلة الشتوية

فيرشتابن: لا سبب يدعو هاميلتون "المُحبط" لترك الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: لا سبب يدعو هاميلتون "المُحبط" لترك الفورمولا واحد

بن سليّم يهدف إلى إحداث تغييرات لمنع تكرار جدل سباق أبوظبي
فورمولا 1 فورمولا 1

بن سليّم يهدف إلى إحداث تغييرات لمنع تكرار جدل سباق أبوظبي

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.