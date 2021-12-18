بعد موسم "رائع" فيراري ستناقش مستقبل ساينز خلال العطلة الشتوية

انضم ساينز إلى فيراري كبديل عن سيباستيان فيتيل بعقد لمدة موسمين، بدءاً من 2021، وقدم وتيرة قوية منذ البداية، ليحرز أربع منصات تتويج على طريقه لحسم المركز الخامس ضمن ترتيب بطولة السائقين.

وتمكن الإسباني من التفوق على زميله شارل لوكلير بعدد النقاط، ليساعد الفريق على حسم المركز الثالث ضمن ترتيب بطولة المصنعين أمام مكلارين.

وختم ساينز موسمه بمركزٍ ثالث في سباق أبوظبي الختامي، حيث صرّح بأنه لم يكن ليطلب أفضل من هذه الجولة الختامية لأول موسم له مع الحصان الجامح.

وسُئِل بينوتو بشكل مازحٍ بعد السباق إن كان الآن هو الوقت المناسب للكلام حول عقد ساينز، بالرغم من بقاء موسم آخر، حيث أجاب: "أعتقد أن كارلوس قدم موسماً رائعاً".

وأكمل: "عندما وقعنا العقد معه منذ عام، قلنا أن الفترة الشتوية هذه، هي الوقت المناسب للجلوس معاً ومراجعة الموسم. وذلك أمر سنقوم به بكل تأكيد".

وتابع: "ستكون هناك مراجعة للموسم بالتأكيد، سنبدأ ذلك قريباً".

ويشعر بينوتو بأن ساينز قدم أداءً مثيراً للإعجاب في أولى مواسمه مع فيراري، مؤكداً مجدداً عن اعتقاده بأن فيراري تمتلك أفضل تشكيلة من السائقين في البطولة.

فقال: "عندما وقعنا العقد مع كارلوس، كان الهدف هو ضم سائقين جيدين وتقديم تأديات ثابتة، وقادرين على تسجيل النقاط بشكل مستمر".

وأردف: "أعتقد أن هذا ما حصل. أنا فخور جداً بكل منهما. أعتقد أنني أقول على الدوام بأننا نمتلك أفضل تشكيلة من السائقين في البطولة".

واسترسل: "من الواضح أن أول موسم للسائق مع الفريق لا يكون سهلاً. وقد وقعنا معه لأننا نعلم أنه سائق جيد ذو أداء ثابت ويسجل النقاط باستمرار، لكنني أعتقد كذلك أنه شخص يمتلك القدرة على التعلم السريع".

واختتم: "خلال الموسم، نجح بالتقدم، وأعتقد أن ختام الموسم كان أفضل فترة له".