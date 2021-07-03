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بعد مركزٍ انطلاق ثانٍ صادم: نوريس مسرور "بتقدمه خطوتين" في النمسا

من قبل:
, محرر

صدم لاندو نوريس سائق مكلارين الجميع حين تأهل ثانياً خلف ماكس فيرشتابن لسباق جائزة النمسا الكبرى في الفورمولا واحد.

بعد مركزٍ انطلاق ثانٍ صادم: نوريس مسرور "بتقدمه خطوتين" في النمسا

بدت وتيرة نوريس ممتازة طوال التصفيات وكان السائق الوحيد الذي نجح بمجاراة فيرشتابن خلال الحصة.

وخلال القسم الثالث، سجل نوريس لفة ممتازة لينهي التصفيات خلف فيرشتابن بفارق ضئيل جداً بلغ 0.048 ثانية فقط. 

وبينما تأهل زميله دانيال ريكاردو في المركز 13، فإن نجم نوريس سطع بقوة على حلبة ريد بُل رينغ، حيث كشف البريطاني الشاب أنه أراد الانتقال بأدائه خطوةً أعلى، لكنه حقق خطوتين اثنتين.

حيث قال: "نعم لقد كانت حصة جيدة. أعتقد أنه وبعد الموسم الماضي بعد خسارة السباق، أردتُ القيام بخطوة إضافية".

وأكمل: "لقد قمتُ بخطوتين! ذلك جيد، لدينا موقع جيد لسباق الغد".

وأردف: "ربما كانت إحدى أفضل لفاتي على الإطلاق".

وتابع: "لذا، فإنني مسرور للغاية من التصفيات".

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بالمقابل، أشار نوريس إلى أن السباق سيكون صعباً مشيراً إلى أن الفريق قام بأفضل ما بوسعه في التصفيات.

فقال: "أعلم أن سباق الغد سيكون صعباً، لكننا قمنا بأفضل ما بوسعنا اليوم".

وتابع: "لا أعلم حقاً الفارق خلف صاحب قطب الانطلاق الأول".

وأضاف: "قطب الانطلاق الأول مطلبٌ كبيرٌ حالياً، لكنني مسرور بالمركز الثاني الآن".

واختتم مازحاً معلقاً على عودة الجماهير بكثرة: "تواجد الجمهور أمر رائع. جميعهم يرتدون اللون البرتقالي لتشجيع مكلارين! وليس لتشجيع ماكس (فيرشتابن)!".

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