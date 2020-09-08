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فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى / أخبار عاجلة

بعد فوزه في مونزا: ألفا تاوري تأمُل أن يبقى غاسلي مع الفريق

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بعد فوزه في مونزا: ألفا تاوري تأمُل أن يبقى غاسلي مع الفريق

قال فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري في الفورمولا واحد أنّه يأمُل أن يبقى سائقه بيير غاسلي ضمن صفوف الفريق، وذلك بعد تحقيق أوّل فوز له في البطولة من بوابة سباق جائزة إيطاليا الكبرى، وتطلّع الفرنسي الشاب للعودة إلى الفريق الأساسي لريد بُل.

قدّم غاسلي أداءًا بارعًا في سباق مونزا، حيث استفاد من التوقّف الذي شهده السباق والعقوبة التي حصل عليها لويس هاميلتون ليتقدم إلى الصدارة ويحقق الفوز رغم الهجمات التي تعرض لها من كارلوس ساينز في المراحل الختامية.

وقد صرّح غاسلي عقب السباق بأنّه "مستعد" للعودة إلى ريد بُل ريسينغ إذا ما رغب الفريق بالاستعانة بخدماته من جديد، وذلك بعدما آثرت العلامة النمساوية ترقية أليكسندر ألبون - الذي يعاني بشكل كبير في هذا الموسم - على حسابه إلى الفريق الأساسي وإعادته إلى الفريق الرديف ألفا تاوري.

وقد عبّر توست عن تفاؤله بأن يبقى غاسلي ضمن صفوف الفريق، وذلك بعدما حقق الانتصار الثاني في تاريخ الفريق المتمركز في فاينزا.

فقال: "إذا ما خسرناه فذلك يعني أن الفريق قام بعمل جيّد، وإلّا ما كان الفريق الأساسي ليطلب خدماته من جديد".

وأضاف: "أنا متفائل للغاية حاليًا بأنّه سيبقى معنا".

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وأشار توست إلى الحافز الذي يتمتع به غاسلي منذ عودته إلى تورو روسو (ألفا تاوري) - بعد أنّ شارك في البطولة للمرة الأولى مع الفريق في 2017 قبل أن يُمضي كامل موسم 2018 في فاينزا.

فقال: "إنّه متحفّز للغاية. وكان كذلك بالفعل العام الماضي عندما عاد من ريد بُل. حيث أتى إلى مكتبي وقال «أشعر وكأنني كنا هنا في الأمس، تلك عائلتي»".

وأكمل: "لقد أحبّ السيارة، حيث حظينا بسيارة تنافسيّة للغاية العام الماضي، ومن ثمّ فقد تحسّن بدءًا من جولة سبا، وبعد ذلك في ساو باولو صعد إلى منصّة التتويج في مركز الوصافة، وكانت معركة جيّدة كذلك في مواجهة هاميلتون".

واختتم: "لقد قاد اليوم بشكل عبقري، كونه تحكّم بالسباق بعد تقدمه إلى الصدارة. وعندما اقترب منه كارلوس بعض الشيء، حسّن من سرعته في المقطع الثاني، ووسع الفارق من 1.2 إلى 1.5 ثانية، وذلك كان جيّدًا، لقد فرض سيطرته حتى النهاية".

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