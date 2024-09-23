بعد سباق هاميلتون المحبط في سنغافورة: من الصعب وصف إحساسي

قررت مرسيدس بدء سباق هاميلتون على إطارات سوفت، حيث كان يأمل البريطاني تجاوز ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أمامه والاقتراب من لاندو نوريس صاحب قطب الانطلاق الأول.

لكن اضطرّ هاميلتون للدخول إلى المنصة بهدف استبدال إطاراته في وقت أبكر من الآخرين، ما تركه على إطارات قديمة في القسم الأخير من السباق.

وهذه الاستراتيجية أدت لتراجع هاميلتون لينهي السباق سادساً بعد الانطلاق ثالثاً.

ولم يُدلِ هاميلتون - وكذلك زميله جورج راسل - بتصريحات بعد السباق، لكن مرسيدس أصدرت بياناً قصيراً لاحقاً.

جاء فيه: "من الصعب وصف المشاعر التي تشعر بها بعد سباق صعب كهذا".

وأكمل البيان: "هذا الموسم اختبار للجميع، لكننا نضغط جميعاً بأقصى ما بوسعنا. لا تسير الأمور بالشكل الصحيح دوماً، وهذا ما كان الحال مع استراتيجيتنا اليوم".

وتابع: "في بعض الأحيان لا تسير الأمور كما تريد. قد يكون ذلك محبطاً، لكننا جميعاً في القارب نفسه".

واسترسل: "خسرنا الكثير مقارنة بالمتصدرين خلال السباقات الأخيرة، ونحن نعمل بشكل جاد وكبير لفهم السبب".

واختتم البيان: "ما زلنا نقوم بأفضل ما بوسعنا، وهذا ما سنفعله كفريق لتركيز جهودنا قبل أوستن".