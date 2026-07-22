إعداد وترجمة: خلدون يونس

بعد أشهر هيمنت فيها الأخبار المتعلقة برحيل عدد من الشخصيات البارزة عن الفريق، مع استمرار التقارير بشأن انتقال بول موناغان المتوقع إلى كاديلاك، ظهرت مؤشرات أكثر إيجابية بالنسبة إلى ريد بُل خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا 1:

أولًا، نجح الفريق الذي يتخذ من ميلتون كينز مقرًا له في إقناع توم هارت بعدم إتمام انتقاله إلى ويليامز والبقاء مع ريد بُل. فقد أمضى هارت سنوات عديدة مهندس أداء لـ ماكس فيرستابن، ويشغل هذا الموسم منصبًا يشرف فيه على السيارتين.

وكان من المقرر أن يصبح مهندس السباقات لـ ألكسندر ألبون مع فريق ويليامز، لكن فرصة الترقية إلى منصب مهندس سباقات أصبحت متاحة أيضًا داخل ريد بُل، وذلك في ظل الرحيل المرتقب لـ جيانبييرو لامبيازي.

وسينضم لامبيازي إلى مكلارين في عام 2028، لكنه من المتوقع أن يبدأ فترة استراحة إلزامية قبل ذلك، ما يعني أن هارت مرشح لتولي منصب مهندس السباقات مع بداية موسم 2027، بعدما تولى هذا الدور بالإنابة في عدة مناسبات خلال ما تبقى من الموسم الحالي.

وفي يوم السباق على حلبة سبا، تبع ذلك تأكيد انضمام غوين لاغرو إلى ريد بُل قادمًا من مرسيدس لتولي قيادة برنامج السائقين الناشئين.

لوران ميكيز، مدير فريق ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

ويُعد لاغرو أحد أكثر مكتشفي المواهب احترامًا داخل عالم الفورمولا 1. فقد أمضى الفرنسي العقد الماضي مع مرسيدس، بعدما عمل سابقًا مع لوتس، وكان مسؤولًا عن التعاقد مع عدد من السائقين، من بينهم سائقا مرسيدس الحاليان جورج راسل وكيمي أنتونيللي.

وبعد جائزة بلجيكا الكبرى، كشف توتو وولف أن مرسيدس لا تزال "تجري مناقشات بشأن المستقبل" مع لاغرو، ما يفسر عدم الإعلان حتى الآن عن موعد بدء عمله مع ريد بُل. ومن المتوقع أن يعوض مرسيدس رحيله من خلال إعادة توزيع الأدوار داخليًا، مع تأكيد أعضاء الفريق أن مرسيدس يضم نحو عشرة مكتشفي مواهب يعملون باستمرار على البحث عن السائقين الشباب.

ويمكن النظر إلى وصول لاغرو، إلى حد ما، على أنه جزء من خطة ريد بُل لإيجاد خليفة لـ هيلموت ماركو، الذي أشرف على برنامج السائقين الناشئين لمدة 25 عامًا قبل تنحيه في نهاية العام الماضي.

ولعب النمساوي دورًا رئيسيًا في صناعة قصص نجاح سيباستيان فيتيل وماكس فيرستابن، كما كان خلف الكواليس العام الماضي من أبرز الداعمين لترقية إسحاق حجار إلى ريد بُل، وأرفيد لينبلاد إلى الفورمولا 1. وقد أثمر القراران عن نتائج إيجابية خلال موسم 2026.

نهج ميكيز: الترقية الداخلية هي الخطة الأولى.. والاستعانة بالخارج هي الخطة البديلة

يرى فريق ريد بُل أن التعاقد مع لاغرو يمثل رسالة واضحة بطريقتين مختلفتين. أولًا، تؤكد هذه الخطوة التزام الفريق المستمر بالاعتماد على السائقين الشباب، وهو أمر منطقي في ظل وجود الفريق الشقيق ريسينغ بولز ودوره في إعداد السائقين للترقية إلى ريد بُل.

ومنذ ظهور فيرستابن، لم ينتج البرنامج موهبة أخرى بالمستوى الاستثنائي نفسه. لكن التطور الذي أظهره حجار هذا الموسم، والموسم الأول المشجع الذي يقدمه لينبلاد مع ريد بُل، يبرزان أن تطوير المواهب الداخلية لا يزال النهج الذي يؤمن به الفريق للمستقبل.

ومع وجود نيكولا تسولوف ضمن قائمة المواهب المنتظرة، إذ وصفه مدير فريق ريسينغ بولز آلان بيرمان في سبا بأنه "الاسم التالي في اللائحة"، فإن ريد بُل تسعى أيضًا، من خلال التعاقد مع لاغرو، إلى تعزيز خط إنتاج المواهب للأجيال المقبلة.

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري وجوين لاغرو، مستشار تطوير سائقي مرسيدس ولوران ميكيز، مدير فريق آر بي الصورة من قبل: Sam Bloxham / Motorsport Images

كما يرى فريق ريد بُل في هذه الخطوة رسالة إلى المنافسين بأنه لا يزال قادرًا على استقطاب الكفاءات من الفرق الأخرى. ففي السنوات الأخيرة، ارتبط اسم الفريق أكثر بخسارة شخصيات بارزة، في قائمة طويلة ضمت روب مارشال، وأدريان نيوي، وجيانبييرو لامبيازي، وجوناثان ويتلي.

ولذلك، يُنظر داخل الفريق إلى التعاقد مع لاغرو باعتباره دليلًا على أن ريد بُل لا يزال يمتلك القدرة على جذب العناصر المهمة من منافسيه.

وتنسجم الخطط الخاصة بكل من هارت ولاغرو أيضًا مع ما شرحه ميكيز في النمسا بشأن أسلوبه في إدارة الفريق. فقد أوضح مدير الفريق آنذاك أن الترقية من داخل الفريق ستكون دائمًا الخيار الأول عند تعويض رحيل الشخصيات القيادية، لكنه أكد أن الفريق لن يتردد في اللجوء إلى الخيار الثاني عند الحاجة، والمتمثل في استقطاب الكفاءات من الخارج.

حيث قال ميكيز: "عندما يكون ذلك ممكنًا، سنحاول دائمًا معرفة كيف يمكننا ترقية الأشخاص من داخل الفريق. لقد صنعنا عددًا من المواهب خلال السنوات الماضية، ونحن فخورون بذلك. ونريد مواصلة السير بهذا النهج".

وأضاف: "إذا احتجنا إلى مجموعة محددة من المهارات أو الخبرات الموجودة لدى بعض منافسينا الأعزاء في منطقة الصيانة، فسوف نفعل ذلك، كما فعلنا من قبل".

وتابع: "هكذا ننظر إلى الأمور. نحن نمنح أفضل الفرص لمواهبنا، وإذا احتجنا إلى البحث في الخارج لإضافة عنصر جديد، فسنفعل ذلك بكل سرور".

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وقد طُبقت هذه الفلسفة بالفعل على منصب مهندس السباقات وعلى برنامج السائقين الناشئين. ويُعد هارت مثالًا على الترقية الداخلية، رغم أن ريد بُل اضطرت أولًا إلى إلغاء انتقاله إلى ويليامز لتحقيق ذلك.

ومن اللافت أن ميكيز كان قد لمح إلى هذا الأمر بالفعل في النمسا، رغم أن أحدًا في قاعة المؤتمر الصحفي لم يكن يدرك حينها أنه يقصد هارت.

وقال: "إذا نظرتم إلى الأسماء التي تم تداولها خلال الأشهر الماضية، فإن معظمها لا يزال موجودًا داخل الفريق. بعضهم لم يكن يرغب في الرحيل أصلًا، وبعضهم غيّر رأيه وقرر البقاء معنا".

وفي حين يمثل هارت ترقية داخلية، فإن خلافة ماركو تجمع بين النهجين معًا. فقد حصل غيوم روكلان في البداية على دور أكبر، لكن قيادة برنامج السائقين الناشئين ستتعزز الآن أكثر مع انضمام لاغرو، لأنه يمتلك ما وصفه ميكيز بـ"مجموعة محددة من المهارات أو الخبرات".

سؤال فيرستابن: هل تمتلك ريد بُل ما يكفي؟

تنسجم الخطوتان مع رؤية ميكيز للطريقة التي يريد بها قيادة الفريق وإدارة مرحلة الانتقال التي يعيشها فريق ريد بُل. وهي مرحلة انتقالية تتمثل في رحيل عدد من الشخصيات الرئيسية التي صنعت حقبة النجاح السابقة، مع ظهور وجوه جديدة تعيد تشكيل بنية الفريق استعدادًا للمستقبل.

ويبقى السؤال الأبرز: هل ستكون هذه الخطوات كافية للإبقاء على فيرستابن داخل الفريق؟

في نهاية المطاف، يعتمد الأمر على عامل واحد، وهو المجموعة التي يثق بها فيرستابن أكثر لقيادة المشروع في السنوات المقبلة، وأين يرى أكبر فرصة للنجاح.

ففي مكلارين يوجد الآن عدد من الوجوه المألوفة بالنسبة إلى فيرستابن، مثل روب مارشال وويل كورتيناي، وسيضاف إليهم لامبيازي اعتبارًا من عام 2028. أما ريد بُل، فيبذل كل ما بوسعه لتوفير بيئة تظل مصممة بما يتناسب مع احتياجات فيرستابن.

وقبل عدة أشهر، كشف بطل العالم أربع مرات أنه كان يضع في ذهنه بالفعل اسمًا من داخل الفريق لخلافة لامبيازي، وتشير المؤشرات إلى أنه كان يقصد هارت. وقد نجحت ريد بُل الآن في تحقيق ذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع ويليامز.

وإذا قرر فيرستابن الرحيل في نهاية المطاف، فإن هارت سيتولى مع ذلك منصب مهندس السباقات الجديد في ريد بُل، ولكن مع سائق مختلف في هذا السيناريو.

أما ميكيز، فيأمل ألا يصل الأمر إلى ذلك، ولا يزال مقتنعًا بأن الفريق يمتلك ما يكفي من "العمق"، وهي العبارة التي كان كريستيان هورنر يرددها كثيرًا، للعودة إلى المقدمة خلال السنوات المقبلة.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Liam Fabre

حيث قال ميكيز لموقعنا "موتورسبورت.كوم" عندما سُئل عن ذلك:

"أنا واثق للغاية من ذلك. لدينا مواهب استثنائية على جميع المستويات، ولذلك لن نبحث عن أعذار لنقول إننا نفتقد العنصر (أ) أو (ب) أو (ج) حتى نعود إلى قمة المنافسة. لدينا كل ما نحتاج إليه داخل الفريق".

وأضاف: "إذا احتجنا إلى ما يكمل هذه المعادلة، فسوف نقوم بذلك، لكننا بالتأكيد لسنا محدودين بجودة المواهب التي نمتلكها".

ويبقى سؤال ما إذا كان فيرستابن يملك الثقة الكافية بمستقبل ريد بُل أمرًا لا يستطيع الإجابة عنه سوى السائق الهولندي نفسه.

لكن ما أصبح واضحًا خلال هذه المرحلة الانتقالية هو الفلسفة التي يعتمدها ميكيز وريد بُل للمستقبل، والتي تتجسد بوضوح في خطط الفريق لاختيار خليفتَي هيلموت ماركو وجيانبييرو لامبيازي.