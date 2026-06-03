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بعد تجديد عقده.. فاسور: لوكلير أحد أقوى السائقين

بعد تجديد عقد شارل لوكلير مع فريقه الحالي فيراري لعدة سنوات، أكد فريدريك فاسور مدير الفريق، أن السائق المونغاسكي يجسّد روح فيراري بشكل كامل.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري وشارل لوكلير، فيراري

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري وشارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: فيراري

أكبر أخبار الأسبوع في الفورمولا 1 كان من نصيب شارل لوكلير، الذي ربط مستقبله بالكامل بفريق مارانيللو قبل سباق موطنه في موناكو.

السائق المونغاسكي، الذي يرتدي البدلة الحمراء منذ عام 2019 وحقق خلال هذه الفترة 8 انتصارات و27 مركز انطلاق أول، مدّد عقده مع فيراري على أساس طويل الأمد يشمل "المواسم المقبلة".

وبعد تصريح لوكلير بأنه يريد تحقيق أحلامه في الفوز بالبطولة مع الفريق الإيطالي، شارك مدير الفريق فاسور أيضاً أفكاره حول الاتفاق.

حيث شدد على أن لوكلير جزء من العائلة منذ طفولته، وسلط الضوء على قيمته داخل الفريق، مؤكداً أن تجديد هذا العقد كان أكثر بكثير من مجرد إجراء شكلي بالنسبة لهم.

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حيث قال في هذا الشأن: "شارل جزء من عائلة فيراري منذ سنوات عديدة، وكان تجديد هذا العقد عملية طبيعية تماماً بالنسبة لنا".

وأكمل: "على مدار المواسم الماضية، لم نشاهده فقط وهو يتطور ليصبح واحداً من أقوى وأكثر سائقي الفورمولا 1 موهبة وحسب".

وتابع: "بل رأيناه أيضاً يصبح شخصاً مندمجاً بالكامل مع الفريق ومع جميع القيم التي تمثلها فيراري".

واسترسل: "نحن نقدر موهبته الفطرية، ومعجبون بإصراره، ونحبّ الطريقة التي يعمل بها مع أفراد فريقنا، سواء على الحلبة أو خارجها".

واختتم: "نحن نعلم مدى أهمية هذا الفريق بالنسبة إلى شارل، ونحن سعداء للغاية بمواصلة العمل معاً لتحقيق أهدافنا المشتركة".

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