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بعد انسحابه من سباق ستيريا: راسل يأسف لحظه العاثر "المعتاد" في ملاحقة أولى نقاطه

وصف جورج راسل مواجهته للحظ العاثر "بالأمر المعتاد" بينما يلاحق أولى نقاطه في الفورمولا واحد مع ويليامز، وذلك بعدما تسببت مشكلة في وحدة الطاقة في انسحابه من سباق جائزة ستيريا الكبرى.

بعد انسحابه من سباق ستيريا: راسل يأسف لحظه العاثر "المعتاد" في ملاحقة أولى نقاطه

انطلق راسل من المركز العاشر وتقدم إلى الثامن في وقت مبكر مستفيدًا من احتكاك شارل لوكلير مع بيير غاسلي في اللفة الأولى.

وكان سائق ويليامز قادرًا على التشبّث بمركزه من هجمات أمثال دانيال ريكاردو ويوكي تسونودا خلفه، حتى أنه اقترب من فرناندو ألونسو في المركز السابع بالقرب من نهاية طلعته الأولى.

لكن وبعد أن أعلمت ويليامز سائقها راسل بأنها ستنتقل إلى "الخطة باء" لأسباب متعلقة بالموثوقية، بدأ الفريق باتّخاذ إجراء لمعالجة مشكلة وحدة الطاقة التي بدأت بالظهور.

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وقد استمرت وقفة الصيانة الأولى لراسل حوالي 18 ثانية، قبل أن يدخل إلى منصة الصيانة من جديد للسماح بالتبريد الهوائي، وهو ما تسبب بتراجعه إلى مؤخرة الترتيب.

وفي النهاية، استدعى الفريق راسل للانسحاب في نهاية اللفة 38، ما ترك الإحباط داخل بعض أعضاء الفريق بعد رؤيتهم لفرصة تسجيل أولى النقاط منذ جائزة ألمانيا الكبرى 2019 تتسلل من بين أيديهم.

"ياله من أمر مؤسف" قال راسل عقب انسحابه من السباق.

وأضاف: "التسابق ليس أمرًا سهلًا على الإطلاق. لن أقول بأنه ليس منصفًا أبدًا، ولكن عليك أن تصنع حظك، وفي النهاية، سار أمر ما على نحوٍ خاطئ اليوم".

وتابع: "ولكننا لا نتواجد في ذلك الموقع باستمرار، وما يحدث هو الأمر الاعتيادي. لا أعلم في الحقيقة ما أقوله لأكون صريحًا".

وأكمل: "إنه أمر مؤسف للجميع في الفريق. لقد عملوا بجد كبير جدًا من أجل ذلك، وننتظر ذلك منذ فترة طويلة للغاية".

واختتم: "كانت تلك النقاط اليوم لتمثّل إنجازًا كبيرًا، ليس فقط لمعنويات الفريق، ولكن إذا ما أنهيت في المركز الثامن أو السابع - أعتقد بأن السابع كان ممكنًا كونني كنت أسرع من ألونسو - فإن أربع أو ست نقاط في بطولة الصانعين كانوا ليمثلوا نتيجة كبيرة جدًا بالنسبة لنا. بكل تأكيد".

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