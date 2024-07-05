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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة بريطانيا الكبرى

بعد النمسا، تطبيق حلّ حدود المسار في سيلفرستون

تم تطبيق نفس الحلول المستعملة في النمسا مع تغييرات في مواضع الخط الأبيض، وذلك ضمن منعطفي كوبس وستو من حلبة سيلفرستون، قبيل انطلاق جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد.

تم التحديث:
سيلفرستون

Stowe corner at Silverstone

الصورة من قبل: Alex Kalinauckas

تم تحديث الحلبة عبر تطبيق الحلول التي أجدت نفعاً في حلبة ريد بُل رينغ خلال جولة النمسا الماضية، حيث تم حلّ مشاكل حدود المسار بهذه الطريقة الجديدة.

وبعد نسخة 2023 التي شهدت عدداً كبيراً من العقوبات والتحقيقات، يبدو أن حلّ الفورمولا واحد للانتهاء من مشاكل حدود المسار قد بدأت بشكل قوي.

وكان آخر منعطفين في حلبة ريد بُل رينغ يشكلان مشكلة كبيرة للغاية لأنه كان بوسع السائقين الخروج عن حدود المسار هناك واكتساب بعض الأفضلية، وبالتالي غرق الحكام بأكوامٍ من مخالفات حدود المسار.

فقد تم النظر في أكثر من 1200 مخالفة محتملة خلال السباق، حيث استغرقهم الأمر ساعات لإعلان النتائج الكاملة لجميع السائقين خاصة أولئك الذين انتظروا العقوبات.

لكن ومع النجاح المبدئي في نسخة هذا العام وبعد تطبيق حدود المسار الجديدة مع المناطق الحصوية، فإن "فيا" كانت تخطط بالفعل لتكرار هذا الحلّ في حلبات أخرى.

وبالفعل، سيتم تطبيق الحلّ في سيلفرستون، ضمن منعطفي ستو وكوبس، لكن مع بعض التعديلات:

في كوبس: تم تطبيق التغييرات من دون إضافة الحصى، بدلاً من ذلك تم طلاء اللون الأبيض على الحفف الجانبية لمخرج المنعطف وذلك لتقليص العرض ما بين الحافة البعيدة للحفف الجانبية وما بين الحافة الداخلية للخط الأبيض إلى 1.5 متراً.

كما سيتم تعزيز اللون الأبيض على الحفف الجانبية بنفس الخط الأزرق الذي استعمل في النمسا وذلك لمساعدة السائقين على تمييز الحدود بشكل أفضل.

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وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنه لن يتم تطبيق الحصى حالياً في هذا المكان، ما عدا القسم البعيد من منطقة الهروب الآمن، حيث ترى "فيا" أن فارق التماسك ما بين منطقة الخروج الآمن وما بين المسار كافٍ لردع السائقين.

وفي منعطف ستو، التغييرات باتت مختلفة لكن يبدو أنها طُبقت مع أخذ أراء دراجي "موتو جي بي"، الذين سيتنافسون في سيلفرستون الشهر المقبل.

وتم تقريب المصائد الحصوية في الجهة الخارجية باتجاه المسار بمقدار 6 - 8 أمتار في بعض الأماكن، كما تم تحريك الخط الأبيض كذلك نحو اليسار على الحفف الجانبية للمخرج، كما هو الحال في منعطف كوبس.

ورغم ذلك، بقيت هناك مساحة خروج آمن كافية خارج الحفف الجانبية وبين المصائد الحصوية.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن الخطة باستعمال نفس التصميم في سيلفرستون والنمسا، تقررت في نفس الوقت من قبل "فيا".

كما علم موقعنا أنه ورغم عدم إمكانية تطبيق مصائد حصوية ضمن جميع الحلبات التي تعاني من مشاكل في حدود المسار، لكن "فيا" تريد تطبيق التعديلات على الخط الأبيض كجزء من حلّ مستقبلي.

وذلك سيقلص على الأقل عرض الحفف، ويردع السائقين عن الخروج بشكل عريض في أماكن محددة.

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