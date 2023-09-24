بعد الخطأ في عقوبة فيرستابن: هاميلتون يقترح استعمال الذكاء الاصطناعي لتحسين قرارات الحكام
اقترح لويس هاميلتون سائق مرسيدس استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة الحكام في اتخاذ قراراتهم في مسائل مثل الإعاقة خلال اللفات السريعة.
علّق هاميلتون على المسألة وذلك بعد الجدَل الذي تلا اعتراف الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بخطأ قرار الحكام بعدم فرض أية عقوبة على ماكس فيرستابن بعد تصفيات سنغافورة.
وكان الهولندي قد تلقى تنبيهاً لوقفته المطوّلة على مخرج خط الحظائر بهدف إنشاء فارق قبل الخروج للحلبة ما أدى لتأخر السائقين خلفه.
وعادة يتم تطبيق عقوبات بشكل تلقائي على الإعاقة، وذلك بالتراجع 3 مراكز على شبكة الانطلاق، لذا عبرت الفرق المنافسة عن دهشتها لإفلات فيرستابن من أية عقوبة.
وأوضح هاميلتون بأنه ليس راضياً عن تفسير "فيا" للمسألة.
حيث أجاب في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" حين سُئِل إن كان مسروراً بتوضيح "فيا": "كلا".
وأكمل: "كم من السنوات مرّت… مثل هذا القانون موجود منذ زمن طويل جداً. أعتقد أنه يجب علينا البدء باستعمال الذكاء الاصطناعي لحلّ مثل هذه المسائل، للخروج بقرارات جيدة".
وحين سُئِل إن كان يفضل لجنة حكام ثابتة، رد هاميلتون: "أفضل أن أرى إن كان الذكاء الاصطناعي قادراً على تقديم عمل أفضل أم لا".
من جهته، اعترف جورج راسل زميل هاميلتون، بأنه تعجب من القرار الأولي بعدم معاقبة فيرستابن.
فقال: "كان بالتأكيد قراراً غريباً بعض الشيء ألا يتلقى ماكس أية عقوبة".
وأكمل: "نحن نبحث عن الثبات دوماً وندرك أن ذلك ليس سهلاً على الدوام، لكن ما حصل الأسبوع الماضي كان واضحاً جداً. لذا كان من الغريب ألا يتلقى عقوبة".
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