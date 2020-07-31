بعد إصابته بكورونا: بيريز يصرّ على أنه اتبع البروتوكولات خلال رحلته إلى المكسيك

اضطرّ المكسيكي للبقاء ضمن العزل الذاتي بعيدًا عن الحلبة يوم أمس الخميس بعد اختبار غير حاسم لفيروس "كوفيد-19". مع ذلك، أكّد اختبار إضافي إيجابية التحليل وحمله للفيروس.

وخلال حديثه ضمن رسالة فيديو على حسابه في تويتر، قال بيريز أنّه لا يعلم من أين التقط هذا الفيروس، مع اتباعه لكل البروتوكولات خلال زيارة سريعة لوالدته في المكسيك بعد جائزة المجر الكبرى.

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"أنا حزين للغاية" قال بيريز، مُضيفًا: "إنّه أحد أكثر الأيام حزنًا في مسيرتي. حيث أنّ كم الاستعداد الذي قمنا به لنهاية هذا الأسبوع كبير للغاية من أجل أن نكون جاهزين 100 بالمئة. علمت أنّني على متن سيارة رائعة وأنّ الفريق قام بعمل رائع".

وتابع: "أنا حزين جدًا بأنّ ذلك حدث، لكنّ هذا يُظهر كم أننا غير محصنين تمامًا أمام هذا الفيروس".

هذا وكشف بيريز عن أنّه كان على متن طائرة خاصة عائدًا إلى المكسيك الأسبوع الماضي ليرى والدته التي كانت تتعافى من إصابات لحقت بها إثر حادثة تعرضت لها.

فقال: "أتّبع كل تعليمات فيا، وفريقي. إذ استقليت طائرة خاصة بعد سباق المجر لأذهب إلى المكسيك، لأرى والدتي لمدة يومين كونها تعرضت لحادثة كبيرة. لذلك وبمجرد أن غادرت المستشفى، ذهبت لرؤيتها. ومن ثم عدت إلى أوروبا. وبذات الطريقة وأنا متّبع كل البروتوكولات. لا أعلم من أين التقطت الفيروس. لا أعاني من أيّة أعراض على الإطلاق. وهذا يُظهر كم أننا غير محصنين تمامًا تجاه ذلك المرض".

وأكمل: "أودّ شكر كل زملائي السائقين على الدعم الذي رأيته منهم. وكذلك فريقي، السلطات والمشجّعين. أخوض لحظات صعبة بالتأكيد في الوقت الحالي، لكنّني واثق من أنّني سأعود أقوى من هذه الكبوة".