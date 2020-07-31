فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
-
05 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
-
12 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
-
19 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث الآن . . .
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
07 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
6 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
28 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
27 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
34 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
55 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
-
01 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
118 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بعد إصابته بكورونا: بيريز يصرّ على أنه اتبع البروتوكولات خلال رحلته إلى المكسيك

المشاركات
التعليقات
بعد إصابته بكورونا: بيريز يصرّ على أنه اتبع البروتوكولات خلال رحلته إلى المكسيك
من قبل:
, محرر
31-07-2020

قال سيرجيو بيريز أنّه حين علم بأنّه لن يشارك في جائزة بريطانيا الكبرى بسبب إصابته بفيروس كورونا كان أحد أكثر الأيام حزنًا في مسيرته.

اضطرّ المكسيكي للبقاء ضمن العزل الذاتي بعيدًا عن الحلبة يوم أمس الخميس بعد اختبار غير حاسم لفيروس "كوفيد-19". مع ذلك، أكّد اختبار إضافي إيجابية التحليل وحمله للفيروس.

وخلال حديثه ضمن رسالة فيديو على حسابه في تويتر، قال بيريز أنّه لا يعلم من أين التقط هذا الفيروس، مع اتباعه لكل البروتوكولات خلال زيارة سريعة لوالدته في المكسيك بعد جائزة المجر الكبرى.

اقرأ أيضاً:

"أنا حزين للغاية" قال بيريز، مُضيفًا: "إنّه أحد أكثر الأيام حزنًا في مسيرتي. حيث أنّ كم الاستعداد الذي قمنا به لنهاية هذا الأسبوع كبير للغاية من أجل أن نكون جاهزين 100 بالمئة. علمت أنّني على متن سيارة رائعة وأنّ الفريق قام بعمل رائع".

وتابع: "أنا حزين جدًا بأنّ ذلك حدث، لكنّ هذا يُظهر كم أننا غير محصنين تمامًا أمام هذا الفيروس".

هذا وكشف بيريز عن أنّه كان على متن طائرة خاصة عائدًا إلى المكسيك الأسبوع الماضي ليرى والدته التي كانت تتعافى من إصابات لحقت بها إثر حادثة تعرضت لها.

فقال: "أتّبع كل تعليمات فيا، وفريقي. إذ استقليت طائرة خاصة بعد سباق المجر لأذهب إلى المكسيك، لأرى والدتي لمدة يومين كونها تعرضت لحادثة كبيرة. لذلك وبمجرد أن غادرت المستشفى، ذهبت لرؤيتها. ومن ثم عدت إلى أوروبا. وبذات الطريقة وأنا متّبع كل البروتوكولات. لا أعلم من أين التقطت الفيروس. لا أعاني من أيّة أعراض على الإطلاق. وهذا يُظهر كم أننا غير محصنين تمامًا تجاه ذلك المرض".

وأكمل: "أودّ شكر كل زملائي السائقين على الدعم الذي رأيته منهم. وكذلك فريقي، السلطات والمشجّعين. أخوض لحظات صعبة بالتأكيد في الوقت الحالي، لكنّني واثق من أنّني سأعود أقوى من هذه الكبوة".

الفورمولا واحد تبث سباق نوربورغرينغ عبر يوتيوب في سبع دول

المقال السابق

الفورمولا واحد تبث سباق نوربورغرينغ عبر يوتيوب في سبع دول

المقال التالي

تغيير أضواء لوحة القيادة في سيارة بوتاس لتفادي تشتيت انتباهه خلال الانطلاقة

تغيير أضواء لوحة القيادة في سيارة بوتاس لتفادي تشتيت انتباهه خلال الانطلاقة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الكاتب أحمد مجدي

الأكثر شعبية اليوم

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2020

براندل يدحض نظريات المؤامرة التي أحاطت بلقائه الأخير مع فيتيل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

براندل يدحض نظريات المؤامرة التي أحاطت بلقائه الأخير مع فيتيل

براندل: "من الصعب تصديق" نسخ ريسينغ بوينت لسيارة مرسيدس 2019 بشكل مثالي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

براندل: "من الصعب تصديق" نسخ ريسينغ بوينت لسيارة مرسيدس 2019 بشكل مثالي

هلكنبرغ أبرز المرشحين للقيادة مكان بيريز في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هلكنبرغ أبرز المرشحين للقيادة مكان بيريز في سيلفرستون

ثبوت إصابة سيرجيو بيريز بفيروس كورونا قبيل جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ثبوت إصابة سيرجيو بيريز بفيروس كورونا قبيل جائزة بريطانيا الكبرى

تغيير أضواء لوحة القيادة في سيارة بوتاس لتفادي تشتيت انتباهه خلال الانطلاقة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
36د

تغيير أضواء لوحة القيادة في سيارة بوتاس لتفادي تشتيت انتباهه خلال الانطلاقة

تأكيد مشاركة هلكنبرغ بديلاً عن بيريز مع ريسينغ بوينت في بريطانيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تأكيد مشاركة هلكنبرغ بديلاً عن بيريز مع ريسينغ بوينت في بريطانيا

بعد إصابته بكورونا: بيريز يصرّ على أنه اتبع البروتوكولات خلال رحلته إلى المكسيك
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
41د

بعد إصابته بكورونا: بيريز يصرّ على أنه اتبع البروتوكولات خلال رحلته إلى المكسيك

أحدث الأخبار

تأكيد مشاركة هلكنبرغ بديلاً عن بيريز مع ريسينغ بوينت في بريطانيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تأكيد مشاركة هلكنبرغ بديلاً عن بيريز مع ريسينغ بوينت في بريطانيا

تغيير أضواء لوحة القيادة في سيارة بوتاس لتفادي تشتيت انتباهه خلال الانطلاقة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
36د

تغيير أضواء لوحة القيادة في سيارة بوتاس لتفادي تشتيت انتباهه خلال الانطلاقة

بعد إصابته بكورونا: بيريز يصرّ على أنه اتبع البروتوكولات خلال رحلته إلى المكسيك
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
41د

بعد إصابته بكورونا: بيريز يصرّ على أنه اتبع البروتوكولات خلال رحلته إلى المكسيك

الفورمولا واحد تبث سباق نوربورغرينغ عبر يوتيوب في سبع دول
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفورمولا واحد تبث سباق نوربورغرينغ عبر يوتيوب في سبع دول

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2020

2
فورمولا 1

براندل يدحض نظريات المؤامرة التي أحاطت بلقائه الأخير مع فيتيل

3
فورمولا 1

براندل: "من الصعب تصديق" نسخ ريسينغ بوينت لسيارة مرسيدس 2019 بشكل مثالي

4
فورمولا 1

هلكنبرغ أبرز المرشحين للقيادة مكان بيريز في سيلفرستون

5
فورمولا 1

ثبوت إصابة سيرجيو بيريز بفيروس كورونا قبيل جائزة بريطانيا الكبرى

أحدث ملفات الفيديو

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟ 07:09
فورمولا 1

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد 04:14
فورمولا 1

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى 04:46
فورمولا 1

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى

ريد بُل محتارة حيال التحديثات الجديدة؟ 05:51
فورمولا 1

ريد بُل محتارة حيال التحديثات الجديدة؟

أجمل الصور من جائزة المجر الكبرى 03:36
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة المجر الكبرى

أحدث الأخبار

تأكيد مشاركة هلكنبرغ بديلاً عن بيريز مع ريسينغ بوينت في بريطانيا
فورمولا 1

تأكيد مشاركة هلكنبرغ بديلاً عن بيريز مع ريسينغ بوينت في بريطانيا

تغيير أضواء لوحة القيادة في سيارة بوتاس لتفادي تشتيت انتباهه خلال الانطلاقة
فورمولا 1

تغيير أضواء لوحة القيادة في سيارة بوتاس لتفادي تشتيت انتباهه خلال الانطلاقة

بعد إصابته بكورونا: بيريز يصرّ على أنه اتبع البروتوكولات خلال رحلته إلى المكسيك
فورمولا 1

بعد إصابته بكورونا: بيريز يصرّ على أنه اتبع البروتوكولات خلال رحلته إلى المكسيك

الفورمولا واحد تبث سباق نوربورغرينغ عبر يوتيوب في سبع دول
فورمولا 1

الفورمولا واحد تبث سباق نوربورغرينغ عبر يوتيوب في سبع دول

براندل يدحض نظريات المؤامرة التي أحاطت بلقائه الأخير مع فيتيل
فورمولا 1

براندل يدحض نظريات المؤامرة التي أحاطت بلقائه الأخير مع فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.