بطل عالم، مصنع جديد، وطموح كبير.. هل سيكون فريق أستون مارتن مفاجأة موسم 2023؟

مالك جديد، ومصنع جديد، وسائق جديد. كم يبدو فريق أستون مارتن اليوم مختلفاً عن فريق ريسينغ بوينت، ومن قبله فريق فورس إنديا. فاليوم، هو فريق مصنعي، يحمل اسم صانع بريطاني عريق، ولا يتطلع فقط للمشاركة في سباقات الفورمولا واحد، بل للتطور والمنافسة، على أعلى مستوى.

مدير الفريق تغير أيضاً. فقبل انطلاق الموسم، تسلم الألماني مايك كراك زمام الأمور. التقينا به على هامش جائزة أبو ظبي الكبرى الختامية لموسم 2022 في الفورمولا واحد ضمن حوار صريح، مختلف عما اعتدنا عليه، فكراك اكتسب خبرته مع بي إم دبليو وبورشه، حيث كان مهندساً ومسؤولاً عن التطوير في سباقات مثل بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي أم" وسباقات التحمل مع بورشه. ولكن الفورمولا واحد عالم مختلف تماماً، وكراك يدرك ذلك، ولهذا يعمل على بناء فريق بشكل مختلف..

الاختلاف الأكبر الذي سيلاحظه متابعو البطولة سيكون بلا شك في السائقين. بعد وداع مؤثر لبطل العالم الرباعي السابق، الألماني سيباستيان فيتيل، سيجلس مكانه الآن بطل آخر لا يقل شأناً عنه، ولا خبرة. نحن نتكلم بالطبع عن الإسباني فرناندو ألونسو.

مايك كراك، مدير فريق أستون مارتن

الخيار قد يبدو غريباً للكثيرين. هل استبدال بطل سابق بآخر، يكبره عمراً، هو الطريق الصحيح لأستون مارتن؟

مايك كراك يبدو واثقاً من هذا القرار، ولديه مبرراته وأسبابه. فعلى الرغم من كبر سنه بالمقارنة مع الكثير من السائقين، إلا أن ألونسو أثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأنه لا يزال من ضمن الأسرع. لكن ألونسو يضيف أيضاً عاملاً مهماً، ألا وهو الخبرة.

قد يقول البعض أن الخبرة لم تعد ذلك العامل المؤثر في عالم الفورمولا واحد، والدليل هو كوكبة السائقين الشباب السريعين على خط الانطلاق هذا الموسم.

لكن ما لا يراه الجمهور، هو العمل الكبير الذي يتم خلف الكواليس. وهنا، تعتبر خبرة السائقين في نقل المعلومات وما يحدث فعلياً على المسار إلى المهندسين، عاملاً مهماً. لهذا السبب، رأينا هاميلتون مثلاً يقوم بالحصة الأكبر من عمليات التطوير والتجارب خلال الموسم مع فريق مرسيدس. وخيار أستون مارتن، بحسب كراك، كان لخبرة ألونسو دور مهم أيضاً فيه.

هذا الأمر جزأه الفريق مع سيباستيان فيتيل، ودوره في تطوير طريقة عمل الفريق أمر مهم لا يمكن التقليل من شأنه. ولو نظرنا اليوم إلى السائقين المتوفرين على الساحة، سواء ممّن يمكن واقعياً جذبهم إلى الفريق والاستفادة منهم، أو الناشئين من البطولات الأدنى، فهل هناك - واقعياً - خيار أفضل من الونسو؟

ثم هناك الأمر الآخر، ألا وهو رغبة ألونسو بالاستمرار. على عكس فيتيل، ألونسو لا يريد التوقف. بل على العكس تماماً، يود الاستمرار لأكثر من عام، وهو السبب الذي دفعه لترك فريق ألبين أصلاً، وبالتالي لا شك في أنه ملتزم بالنجاح مع الفريق، ورأى فيه ما يشجعه على الاستمرار.

لانس سترول، أستون مارتن

ولكن حتى مع الضجة التي أثارها انتقال ألونسو إلى أستون مارتن، فلا يمكننا أن نتجاهل السائق الثاني في الفريق، لانس سترول. الكثيرون ينظرون إلى سترول على أنه ليس سوى الابن المدلل للورانس سترول، مالك الفريق. ولكن الحقيقة مختلفة تماماً. فعلينا أن لا ننسى أن لانس سترول كان بطل إيطاليا في الفورمولا 4، وبطل سباقات الفورمولا 3 الأوروبية، وأحرز ثلاث منصات تتويج سابقاً في الفورمولا واحد. نعم، لديه أفضلية عدم الخوف على مقعده ربما، لكن أداءه يؤكد أن وجوده هنا ليس مرتبطاً بالمال فقط.

السائقان لن يترددا في التنافس بقوة. وهذا أمر شهدناه في الولايات المتحدة هذا العام. الحادث بينهما دفع الكثيرين لتوقع موسم من التنافس الحاد بينهما، وربما بعض المشاكل خلال الموسم.

على عكس باقي الفرق، بدأ فريق أستون مارتن الموسم بسيارة بمفهوم معين، وأنهاه بسيارة تكاد تختلف تماماً عنها من ناحية المفهوم الانسيابي

كراك يصر بأن الأمر لا يعدو زوبعة في فنجان، تحاول وسائل الإعلام إعطاءها أكبر من حجمها. فالحادثة، وإن بدت كمشهد دراماتيكي على الشاشة، لم تكن حادثة سيئة، ومثل هذه الأمور تحدث حين يكون السائقان قريبين من بعضهما البعض على هذه السرعات العالية. حتى أن فرناندو استمر في السباق، وأنهاه ضمن مراكز النقاط. وهذا ربما دليل على ما خيار أستون مارتن باستقدامه كان صحيحاً.

لكن في عالم الفورمولا واحد، شئنا أم أبينا، السيارة هي أساس النجاح. فريق أستون مارتن يعمل بجد على تطوير السيارة للعام المقبل، والدلائل تبدو مبشرة. ليس فقط لأن الفريق أحرز تقدماً كبيراً في السرعة خلال القسم الأخير من الموسم، ولكن لأن الفريق قام بعمل جبار في تطوير السيارة خلال الموسم.

فعلى عكس باقي الفرق، بدأ فريق أستون مارتن الموسم بسيارة بمفهوم معين، وأنهاه بسيارة تكاد تختلف تماماً عنها من ناحية المفهوم الانسيابي. وفي ظل تطبيق قوانين تحديد سقف النفقات الجديد، يبدو هذا إنجازاً مذهلاً، فكيف تمكن الفريق من تحقيق ذلك؟

مايك كراك، مدير فريق أستون مارتن

السر هو في التخطيط الدقيق الذي قام به كراك وفريقه. "بدأنا الموسم ولدينا مفهومان، أو اتجاهان مختلفان. الأول كان الأفضل نظرياً، وهو ما بدأنا به الموسم، والثاني تم تطويره والابقاء عليه كحل ثان. ولكن سريعاً أدركنا أن هذا المفهوم الأول، كان الأسرع نظرياً، ليس من السهل فك شيفرة الأداء فيه. فمع التفوق الانسيابي، وجدنا بعض الصعوبات أيضاً، ومشاكل الاهتزازات. وهكذا أخذنا القرار بعد جولة السعودية بالتحول إلى المفهوم الثاني".

الاتجاه الثاني لم يكن قد تم العمل عليه وتطويره مثل النموذج الأول، ومع سقف النفقات كان من المخطط منذ البداية تقديم تغييرات تقنية وتطويرات خلال الجولتين السادسة والعاشرة. وبالفعل تحسن أداء الفريق، ونجح بالاقتراب أكثر فأكثر من الفرق في الأمام. هذا الأمر لم تتمكن فرق كثيرة من القيام به. حتى فريق مثل فيراري، اعترف بأنه أوقف تطوير السيارة ببساطة بسبب نفاذ الأموال وعدم رغبة الفريق بكسر سقف النفقات.

السر هو في التخطيط الدقيق الذي قام به كراك وفريقه

باختصار، التوجه كان نحو الخيار الذي يمكن تطويره والوصول به نحو الأداء الأفضل بدون إنفاق قدر كبير من الأموال على التطويرات التقنية، وهذا هو الاتجاه نفسه الذي سيسلكه الفريق العام المقبل. وبحسب كراك. الأمور تبدو مشجعة. السيارات تتطور بلا شك، وكل الفرق تعمل على تحسين أداء سياراتها، ولكن كراك يبدو واثقاً من فريقه، إذ يجيب بابتسامة بأنه واثق من أداء السيارة، من الأرقام التي يراها.

أستون مارتن

هل يعني ذلك أن أستون مارتن ستنافس على اللقب؟ ليس الآن. بكل صراحة، يقول كراك أن طموح الفريق الآن هو التقدم نحو الأمام. المركز السابع لم يعد كافياً، والهدف قصير الأمد هو الانضمام إلى الصراع على المركز الرابع، كمرحلة انتقالية قبل المنافسة على منصات التتويج والانتصارات خلال الأعوام المقبلة.

الأمر يحتاج إلى جهود جبارة، ولكن أستون مارتن يبدو فريقاً قادراً على ذلك. على مدى السنوات، هذا الفريق الذي تعود جذوره لأيام فريق جوردان، كان دوما فريقا من "الوزن الخفيف"، يصارع عمالقة "الوزن الثقيل". ما كان ينقص الفريق من حيث التمويل، كان يعوضه بالحنكة والذكاء والإبداع. هذه ”الجينات“ لا تزال حاضرة في الفريق، وهذا تماماً ما يرغب به مايك كراك.

باختصار، يمتلك فريق أستون مارتن الأسس المطلوبة للنجاح

فهو يدرك أن هناك مصنعاً جديداً سينتقل إليه الفريق قريباً، وبطل عالم من أعلى مستوى سينضم إلى الفريق، ولكن في الخلف هناك تعيينات كبيرة وأسماء بارزة في عالم الفورمولا واحد تنضم لفريق أستون مارتن، وهذا هو ما يصنع الفارق حالياً.

باختصار، يمتلك فريق أستون مارتن الأسس المطلوبة للنجاح، والأهم من ذلك، مديراً يملك الرؤية الثاقبة، والواقعية المجردة، ليقود الفريق نحو هذا النجاح المنشود.

فانتظروا أستون مارتن العام القادم. ربما ليس كمنافس على البطولة، ولكن حتماً كفريق سيكون لديه دور أكبر في السباقات!

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