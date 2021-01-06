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بريفيو مدير سوزوكي في الموتو جي بي يرتبط بدورٍ في صفوف فريق ألبين للفورمولا واحد

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بريفيو مدير سوزوكي في الموتو جي بي يرتبط بدورٍ في صفوف فريق ألبين للفورمولا واحد

ارتبط اسم دافيدي بريفيو الذي ساعد في قيادة سوزوكي نحو لقب الموتو جي بي في 2020 بانتقال مفاجئ إلى صفوف فريق ألبين في الفورمولا واحد.

حظي الإيطاليّ باحترام كبير في الموتو جي بي على إثر نجاحه الأخير مع سوزوكي الذي جاء على إثر مسيرة مطوّلة شهدت حقيقه لعدّة ألقاب مع ياماها كذلك.

وبالرغم من عدم وجود تأكيدٍ رسمي للخطوة أو لمغادرته لسوزوكي، أشارت مصادر إلى أنّ خطوة انتقاله ليشغل دورًا إداريًا بارزًا مع ألبين مطروحة على الطاولة.

وتُشير التكهّنات إلى دراسة هيكل إداري جديد للفريق حاليًا، حيث سينتقل سيريل أبيتبول مدير الفريق الحالي إلى دورٍ بارزٍ ضمن هيكل ألبين.

وقد يترك ذلك الباب مفتوحًا أمام المدير التنفيذي مارسين بودكوفسكي لتوليّ دور مدير الفريق، على أن يستلم بريفيو دورًا مشابهًا لدور المدير التنفيذي للإشراف على العمليّات الأشمل.

وأكّدت رينو عدم رغبتها في التعليق على التغييرات المحتملة في هيكلها عند سؤالها حول ذلك من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم".

ويحظى فريق ألبين للفورمولا واحد بدعمٍ من الرئيس التنفيذي لمجموعة رينو لوكا دي كيو كجزء من رغبته في إحياء صانع السيارات الفرنسي. ووافق العام الماضي على خطّة تغيير اسم فريق رينو.

وطلب دي ميو من أبيتبول تقديم خطّة لألبين وبحديثه حيال مستقبله العام الماضي، أشار الفرنسي إلى عدم وجود ضمانات لبقائه على رأس فريق الفورمولا واحد على المدى البعيد.

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