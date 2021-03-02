بريفيو: لم يكن من السهل مغادرة سوزوكي للانتقال "الحلم" إلى الفورمولا واحد

كجزء من عمليّة إعادة ترتيب البيت الداخليّ لفريق رينو في الفورمولا واحد وتغييره إلى ألبين لموسم 2021، أعلن الفريق عن هيكل قيادته الجديد في يناير الماضي، حيث أصبح بريفيو مديره الرياضيّ.

وسبق لبريفيو العمل مع سوزوكي منذ 2013 وأشرف بشكلٍ كامل على عودتها إلى الموتو جي بي في 2015 قبل أن يقود الفريق ودرّاجه جوان مير إلى الفوز بالبطولة العالم الماضي.

ووصف بريفيو مغادرة سوزوكي بالصعبة حينها، لكنّه تحدّث عن قرار انضمامه إلى ألبين للمرّة الأولى خلال حدث إطلاق سيارة الفريق لموسم 2021.

وقال الإيطاليّ عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال القرار: "بالطبع لم يكن من السهل مغادرة فريقي القديم، كانت بيئة عرفتها بشكلٍ جيّد".

وأضاف: "دائمًا ما كانت الفورمولا واحد حلمي منذ وقتٍ طويل، ومن الحماسيّ للغاية بالنسبة لي أن أبدأ شيئًا جديدًا بالكامل وأن أنغمس في بيئة جديدة".

وأردف: "بالطبع لديّ الكثير لتعلّمه وفهمه، لكنّني متحمّسٌ لذلك. كانت فرصة شعرت بأنّ عليّ استغلالها".

ثمّ تابع: "ربّما كنت لأندم لو لم أقبلها. لذا ها أنا هنا اليوم، وسأحاول بذل أفضل ما في وسعي وآمل المساهمة بخبرتي في نجاح فريق ألبين".

وأكمل: "لن يكون ذلك سهلًا وأحتاج لبعض الوقت، لكنّني ملتزمٌ بالكامل بالمحاولة والمشاركة بأكبر قدرٍ ممكن".

ويتّجه بريفيو لإدارة الفريق رفقة مارشين بودكوفسكي المدير التنفيذيّ، حيث سيستلمان دفّة القيادة على إثر مغادرة سيريل أبيتبول المدير السابق للفريق.

وقال بريفيو: "سأكون مسؤولًا على العمليّات والأنشطة على المسار، مهمّتنا كفريق سباق هي استغلال كامل قدرات السيارة".

وأضاف: "بالنسبة لإنستون فإنّ هناك ضغطًا كبيرًا لأنّ لدينا أكثر من 1000 موظّفي بين إنستون وفيري لتجهيز الهيكل والسيارة ووحدة الطاقة".

وأكمل: "سيكون عدد الموظّفين على الحلبة محدودًا، لكن علينا استخراج كامل إمكانيّات السيارة. سأكون مسؤولًا على ذلك".

واختتم بالقول: "بالطبع لست مهندسًا، لكن عليّ محاولة التأكّد من أنّ المهندسين، والميكانيكيين والسائقين وجميع المعنيين يحصلون على كلّ ما يحتاجونه لتقديم أفضل أداء ممكن".