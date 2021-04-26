بريفيو: اللاسلكي هو الاختلاف الأكبر بين الموتو جي بي والفورمولا واحد

ترك بريفيو منصبه مع فريق سوزوكي في الموتو جي بي بعد الفوز ببطولة العالم العام الماضي ليتقلّد دوراً رئيسياً مع ألبين في الفورمولا واحد.

ويلعب الإيطالي دور مدير التسابق في ألبين، حيث يدير الفريق جنباً إلى جنب مع المدير التنفيذي مارسين بودكوفسكي بعد عملية إعادة هيكلة الطاقم الإداري.

وبالحديث عن سباقَيه الافتتاحيَّين في الفورمولا واحد، قال بريفيو بأنّ أكثر شيء اضطرّ للتأقلم معه كان استخدام اللاسلكي للبقاء باتصال دائم مع السائقين.

بينما في موتو جي بي، بوسع الفرق التواصل مع الدراجين فقط عبر ألواح منطقة الصيانة أو الرسائل التي تظهر على لوحة قيادة الدراجة.

"قد يكون ذلك طريفاً، لكن الاختلاف الأكبر هو اللاسلكي" قال بريفيو.

وأضاف: "أنت في اتصال دائم مع السائق، ومهندسو السباق يخبرونهم بفعل هذا أو ذاك، والانتظار قليلاً أو أيّاً كان".

وأكمل: "في موتو جي بي، عندما يبدأ السباق يصبح الدراج بمفرده. وتكتفي بالجلوس ومشاهدة التلفاز وهذا أقصى ما تستطيع فعله".

وتابع: "هنا، يوجد اتصال دائم. تكاد تكون داخل السيارة. وتلعب دوراً أكبر فيما يسير على الحلبة".

وأردف: "أنت لا تستمتع بذلك وحسب. أنت تستمتع به لكن ليس كمتفرّج. لذا اللاسلكي كان الاختلاف الأكبر، وهو مثير للغاية".

كما أعرب بريفيو عن تفاجئه بمرور سباقات الفورمولا واحد بسرعة بمجرّد أن تبدأ، إذ أنّها أطول بساعة من سباقات موتو جي بي.

وقال بخصوص ذلك: "اختبرت سباق البحرين، في البداية كنت أقول ’’مذهل، ساعة و40 دقيقة، أو ساعة و45 دقيقة أو أيّاً كان، سيكون ذلك طويلاً‘‘".

واستطرد: "لكنّه مرّ بسرعة، لأنّك تكون منهمكاً في الاستماع، والتحقّق والتحليل. إنّه أمر مثير للغاية، وتجربة رائعة".

وانبهر بريفيو أيضاً بالتقنيات الأكثر تعقيداً وبالبيانات التي يتمّ جمعها في الفورمولا واحد مقارنةً بما يجري في موتو جي بي.

وقال: "لستُ مهندساً، لكن يمكنني احترام هذه التقنيات".

واستدرك: "إنّها مثيرة للغاية، وهذا أحد الأسباب الذي دفعني للانضمام، لأنّني لم أكن قادراً على استيعاب كلّ شيء بالجلوس خلف شاشة التلفاز أو عند التواجد هنا كضيف".

واسترسل: "هناك العديد من الأمور المتشابهة. الدراجون والسائقون لديهم نفس الحافز. ويكونون في حالة جيّدة أو سيئة، ويتذمّرون، وغير راضين وأيَاً كان. لذا من وجهة النظر هذه، الأمر مقبول".

وواصل: "ربّما تكون التقنيات فقط الأكثر تعقيداً. السيارات أكبر، وتتألف من قطع كثيرة وهناك المزيد من المعلومات والأمور التي يمكنك قياسها، ونتيجةً لذلك، هناك الكثير بحاجة للتحليل والتحقّق".

واختتم: "الأمر مثير للغاية وأنا متحمّس جداً بالمشاركة فيه".