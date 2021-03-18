بريفيو: ألونسو "المتطلّب" له تأثير إيجابي للغاية على فريق ألبين

بعد غياب لعامين عن الرياضة، قرّر ألونسو العودة إلى الفورمولا واحد ضمن صفوف فريق رينو المعادة تسميته وهيكلته ليحل مكان دانيال ريكاردو المنتقل إلى مكلارين.

وضمن تحضيراته لخوض موسم عودته هذا العام، بدأ الإسباني بزيارة مصنع الفريق وحضور عُطل نهاية الأسبوع في وقت مبكّر من الموسم الماضي، ما أبرز التزامه مع الفريق الذي سبق وفاز معه بلقبيه في 2005 و2006.

وقد صرّح بريفيو - المدير السابق لفريق سوزوكي في "الموتو جي بي" والذي انضم إلى ألبين كمدير رياضي - بأنّ وصول ألونسو المتطلّب دومًا كان له تأثير إيجابي على الفريق.

فقال: "فرناندو يضغط بشدّة وأعتقد بأنّ ذلك إيجابي للغاية بالنسبة للفريق أن يحظى بسائق كهذا يميل إلى تحفيز الجميع، ويضغط من أجل تقديم أقصى ما لديه".

وأضاف: "حقيقة أنّه عائد إلى أكثر فئة متطلّبة في رياضة السيارات تُظهر كذلك مدى تحفّزه للعودة إلى المنافسات والظهر بشكل رائع".

هذا ويأمُل بريفيو أن تساعد خبرة ألونسو أيضاً زميله إستيبان أوكون الذي خاض موسمًا متقلبًا في 2020 بجوار ريكاردو السريع.

حيث قال: "أعتقد أنّها تركيبة رائعة حيث سيكون لألونسو دور هام كذلك مع إستيبان، وذلك من أجل إظهار كيف يمكن لتلك الشراكة أن تنجح ربما بطريقة مختلفة مع سائق متمرّس في الفريق".

وتابع: "في ذات الوقت سيكون بمقدور أوكون كذلك مساعدة ألونسو كونه يتطور ويصبح تنافسيًا أكثر مع كل موسم، إذ أرى بأنّه ستكون لدينا تشكيلة تنافسية للغاية هذا الموسم، لذلك أحبّذ تلك التركيبة وأتطلّع بالفعل لرؤية كليهما ينافس على الحلبة".

جديرٌ بالذكر أنّ ألونسو ما يزال يتعافى من الكسر الذي تعرّض له في فكّه إثر حادثة الدراجة الهوائية الأخيرة، لكنّه خاض تجارب شتوية خالية من المشاكل في البحرين، والتي قطعت فيها ألبين 396 لفة على مدار أيامها الثلاثة.

"إنّهما يقومان بعمل جيّد للغاية، حيث كنا قادرين على إكمال برنامجنا من دون أيّة مشاكل" قال بريفيو.

واختتم: "فيما يتعلّق بفرناندو، فإنّه عاد بوتيرة قوية. أرى أنه وإستيبان سيكونان جاهزين بوتيرة جيّدة للسباق الأوّل والمنافسة على مستوى الآخرين. بالطبّع إنها مسؤوليتنا أن نمنحهما الحزمة الجيدة، سنرى ما سيحدث خلال السباقات القليلة الأولى، لكنني أرى بأننا سنكون مستعدين".