برياتوري يهاجم خطأ كولابينتو في باكو: "مناورة سيئة جدًا"

شعر المسؤول التنفيذي في ألبين للفورمولا 1 فلافيو برياتوري بـ"خيبة أمل شديدة للغاية" بعد انسحاب سيارتي فريقه من جائزة أذربيجان الكبرى، منتقدًا فرانكو كولابينتو بسبب "مناورة سيئة جدًا" أدت إلى إخراج زميله بيير غاسلي من السباق.

وخلال إعادة الانطلاق في اللفة 36، أغلق كولابينتو إطاراته الأمامية على الجزء الداخلي المغبر منخفض التماسك من حلبة شوارع باكو، واصطدم بقوة بجانب بيير غاسلي، ما أدى إلى خروج السائقين من السباق. كما تعرض سائق مكلارين لاندو نوريس للاصطدام خلال الحادث، ليحرم ألبين من حصيلة مزدوجة مرجحة من النقاط.

وكان كل من غاسلي ونوريس غاضبًا من قيادة كولابينتو، حتى إن الأخير ذهب إلى حد مطالبة الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بالنظر في فرض إيقاف عن سباق واحد بسبب القيادة المتهورة.

كما كان مدير كولابينتو برياتوري مستاءً بشكل واضح، ولم يتردد في انتقاد السائق الأرجنتيني.

ونُقل عن برياتوري في البيان الصحفي الذي أصدرته ألبين بعد السباق: "من الواضح أنني أشعر بخيبة أمل شديدة للغاية من نتيجة سباق اليوم، مع معرفتنا أننا خسرنا نقاطًا ثمينة في صراع البطولة".

وأضاف: "لا ينبغي أن تحدث مثل هذه الحوادث، خصوصًا عندما كنا نقدم أداءً جيدًا بكلتا السيارتين وفي مراكز تمنح النقاط. أشعر بأسف شديد تجاه الفريق وبيير، الذي قدم عملًا رائعًا طوال عطلة نهاية الأسبوع، كما أقدم اعتذاري أيضًا للاندو ومكلارين بسبب إفساد سباقهما".

وأردف: "أعلم أن فرانكو تحمل المسؤولية الكاملة عما حدث، كما ينبغي له أن يفعل، وفي الواقع، لقد ضغط على المكابح متأخرًا جدًا بالنظر إلى ظروف السباق وإعادة الانطلاق خلف سيارة الأمان. كانت مناورة سيئة جدًا من سائق يتمتع بخبرته".

وقال برياتوري إنه سيدرس خطواته المقبلة بعد الحادث لتجنب تكراره مستقبلًا.

وأضاف الإيطالي: "أريد أن أمنح نفسي بعض الوقت للتفكير في الأمر ودراسة الإجراء الذي ينبغي اتخاذه، حتى نتمكن من التعلم مما حدث وتجنب مثل هذا الوضع في المستقبل."

وجاء خطأ كولابينتو في باكو بعدما كان السائق البالغ من العمر 23 عامًا يعيش أفضل فترة له في الفورمولا 1 حتى الآن، وهو ما أكسبه عقدًا جديدًا مع ألبين لموسم 2027 ليواصل شراكته مع غاسلي في الفريق المتمركز في إنستون.