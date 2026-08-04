أكد مدير فريق ألبين، فلافيو برياتوري، أن بطولة العالم للفورمولا 1 لم تكن تحظى بالاهتمام الكبير في الولايات المتحدة خلال بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين كما هو الحال اليوم، وكشف أنهم حاولوا تنظيم سباق للفورمولا 1 في نيوجيرسي بالتعاون مع دونالد ترامب.

غادرت الفورمولا 1 الولايات المتحدة بعد فوز لويس هاميلتون في جائزة إنديانابوليس الكبرى خلال موسم 2007، لتنهي بذلك فترة استمرت ثمانية أعوام في إنديانابوليس.

وبعد ذلك، تعاون برياتوري مع رجل الأعمال آنذاك والرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب لإعادة الفورمولا 1 إلى الولايات المتحدة. وقد عرض الثنائي المشروع على رئيس الفورمولا 1 حينها بيرني إيكلستون.

وعلى الرغم من أن نيويورك كانت الهدف الأولي، فإن ترامب أخبر برياتوري بأن نيوجيرسي ستكون خيارًا أكثر ملاءمة. وبعد ذلك، أجرى إيكلستون بنفسه مفاوضات مع المسؤولين في نيوجيرسي.

وكان من المخطط أن تكون حلبة بورت إمبيريـال المقترحة حلبة شوارع بطول 5.1 كيلومتر، وكان من المقرر إضافتها إلى الروزنامة في عام 2013. إلا أن المشروع لم يتحقق في النهاية.

وفي حديثه مع دارين كوكس ضمن برنامج "في حوار مع…" على منصة ذا ريس بيزنس، وصف برياتوري هذه العملية قائلًا: "لم يكن دونالد يعرف الكثير عن الفورمولا 1 في ذلك الوقت أيضًا، لكنه كان منظمًا رائعًا".

وأكمل: "في ذلك الوقت، كان ينظم فعاليات الملاكمة، وكان مشاركًا في العديد من الفعاليات في لاس فيغاس".

وأردف: "كنا في مكتب دونالد، وأجرينا مكالمة فيديو مع بيرني. كنا نناقش المكان الأكثر ملاءمة لإقامة السباق في نيويورك".

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وتابع: "أخبرنا دونالد أن نيويورك كانت صعبة للغاية لأسباب عديدة، وأن نيوجيرسي كانت الخيار الصحيح. وبعد ذلك، بدأ بيرني المفاوضات مع مجموعتين أو ثلاث مجموعات مختلفة في نيوجيرسي".

لكن وفقًا لـ برياتوري، فإن السبب الرئيسي لفشل المشروع كان أن الفورمولا 1 لم تكن تحظى بالقيمة الكافية في الولايات المتحدة في ذلك الوقت.

حيث قال: "لكننا لم ننجح لأن الفورمولا 1 لم تكن تُعتبر شيئًا خاصًا في ذلك الوقت. كان الناس يتحدثون عن ناسكار وإندي كار. كان عالمًا مختلفًا تمامًا، وكانت الفورمولا 1 لا تحظى بالكثير من التقدير".

محمد بن سُليّم، رئيس الاتّحاد الدولي للسيارات ولاندو نوريس، مكلارين ودونالد ترامب الصورة من قبل: Steven Tee / Motorsport Images

لكن اليوم، تقيم الفورمولا 1 ثلاثة سباقات في الولايات المتحدة.

وبعد إضافة حلبة الأمريكتين في أوستن إلى الروزنامة عام 2012، تمت إضافة جائزة ميامي الكبرى عام 2022، ثم جائزة لاس فيغاس الكبرى عام 2023.

ويرى برياتوري أن ليبرتي ميديا، التي استحوذت على الحقوق التجارية للفورمولا 1 عام 2017، غيّرت بشكل كامل صورة البطولة في الولايات المتحدة.

وأضاف: "الآن، عندما تذهب إلى أمريكا، هناك 500 ألف شخص في المدرجات في ميامي".

واسترسل: "أوستن ممتلئة بالكامل، وكذلك لاس فيغاس. لقد تغيرت الفورمولا 1 بشكل مذهل. سواء كانت الأجواء مشمسة أو ماطرة، فإن جميع السباقات تباع تذاكرها بالكامل".

واستكمل: "كان التغيير الحقيقي من الجانب التجاري. لقد أنشأت ليبرتي هيكلًا أكثر انفتاحًا بكثير. كان بيرني قويًا جدًا في مجال الأعمال، لكنه كان صارمًا أيضًا".

واختتم: "لقد فتحت ليبرتي الجانب التجاري للبطولة بشكل كامل. كما نقلت أنشطتها التسويقية إلى مستوى جديد تمامًا. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ليبرتي بشراكات ممتازة مع الفرق".