شكك مدير فريق ألبين في الفورمولا 1 فلافيو برياتوري في عدالة إجراءات الاستئناف ضد نتائج جائزة موناكو الكبرى، مدعيًا أن أحد القضاة تربطه علاقة وثيقة مع مكلارين.

كان بيير غاسلي واحدًا من عدة سائقين تعرضوا لعقوبات في موناكو بسبب تجاوز الحد الأقصى للسرعة في منطقة خط الصيانة، قبل أن يتبين لاحقًا أن ذلك كان نتيجة قياس غير صحيح من قبل إدارة الفورمولا 1.

وخسر غاسلي مركزه الثالث، لكن ألبين تقدمت بطلب لإعادة النظر في العقوبات، ووافق حكّام السباق التابعون للاتحاد الدولي للسيارات على إلغاء عقوبة السائق الفرنسي.

واستأنف كل من فريقي مكلارين وريد بُل ضد ذلك القرار، نظرًا إلى أن السائقين الآخرين المعنيين كانوا قد نفذوا عقوباتهم بالفعل ولم تتح لهم فرصة إلغائها.

وبعد إجراءات مطولة، حكمت محكمة الاستئناف الدولية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات لصالح المستأنفين، وأعادت فرض عقوبتي غاسلي البالغتين خمس ثوانٍ لكل منهما، ليتراجع إلى المركز السابع، بينما استعاد إسحاق حجار سائق ريد بُل مكانًا على منصة التتويج.

وضمن بيانها، أعربت ألبين عن "خيبة أملها وإحباطها" من الحكم. لكن خلال المؤتمر الصحفي للاتحاد الدولي للسيارات في جائزة إيطاليا الكبرى يوم الجمعة، ذهب المستشار التنفيذي فلافيو برياتوري إلى أبعد من ذلك بكثير، إذ ألمح إلى أن جلسة الاستماع لم تكن عادلة، مدعيًا أن أحد القضاة الأربعة، الإيطالي-الأمريكي فيليبو ماركينو، كانت تربطه صلات بمكلارين.

وقال برياتوري: "أعتقد أن الأمر غير عادل للغاية. نحن نتقبل القرار، لكن ما كان غريبًا جدًا هو أن هناك أربعة قضاة في اللجنة، وأحد القضاة تصرّف مثل المدعي العام".

وأكمل: "كان هناك أربعة قضاة، وهذا الشخص كان بالفعل يتصرف كمدعٍ عام ضد الاتحاد الدولي للسيارات، وضدنا، وضد إدارة الفورمولا 1".

وأضاف: "بعد ذلك اكتشفنا سبب تصرف هذا الرجل بهذه الطريقة العدائية. إنه مرتبط بشكل وثيق جدًا بمكلارين. لدينا صورة جميلة لهذا الرجل وهو يلقي خطابًا لصالح مكلارين في عام 2018 في إم إس أو بيفرلي هيلز. لديه مؤسسة تُسمى مؤسسة وان دروب، وقدمت مكلارين سيارتين أو ثلاث سيارات من مكلارين، وكان هذا الأمر غير عادل إلى حد كبير".

وأردف: "نحن نتقبل القرار، ونتقبل كل شيء، لكن من الغريب جدًا أن يكون هناك شخص في اللجنة مرتبط بأحد الفرق. هذا غير عادل. القاضي يحتاج، بشكل طبيعي، إلى أن يكون مستقلًا تمامًا".

وقد بدا مدير فريق مكلارين، أندريا ستيلا، الجالس إلى جانب برياتوري، متفاجئًا بشكل واضح من تلك الاتهامات.

وردّ ستيلا قائلًا: "أجد أن هذا المؤتمر يتجه في مسار مسيء إلى حد كبير لمكلارين، ولسمعة فريق يستحق قدرًا كبيرًا من الاحترام".

وأكمل: "إذا كان أي شخص يوجه مثل هذه الاتهامات، التي تبدو خطيرة للغاية، فعليه أن يتحمل مسؤولية ما يقوله في منتدى عام".

وأردف: "لقد أُجريت جلسة الاستماع، وكذلك إجراءات محكمة الاستئناف الدولية بأكملها، وفق أعلى المعايير، ولا ينبغي لنا التشكيك في هذه القضية بالطريقة التي جرى بها ذلك".

أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين الصورة من قبل: Ryan Pierse / Getty Images

وتعليقًا على نتيجة الاستئناف في موناكو، والتي أدت أيضًا إلى تقدم سائق مكلارين أوسكار بياستري من المركز الخامس إلى الرابع، وحصوله على نقطتين إضافيتين في بطولة العالم، قال ستيلا:

"إنه قرار نرحب به بالتأكيد. إنه مهم جدًا، لأنه يضيف وضوحًا فيما يتعلق بتطبيق المادة 1.1.1 من القانون الرياضي الدولي للاتحاد الدولي للسيارات، وهي مادة أساسية لأي شيء يترتب عليها".

وتابع: "استأنفنا لأننا أردنا التأكد من تحقيق هذا الوضوح. كانت لدينا مخاوف تتجاوز حقيقة أننا ربما كنا سنخسر نقطتين في بطولة العالم. وعلى الأرجح، لن تحدث هاتان النقطتان الإضافيتان أي فرق".

وأكمل: "كنا قلقين بشأن تطبيق المساواة والعدالة الرياضية. وهذا أمر مهم، وليس مهمًا لمكلارين فقط".

واسترسل: "في الواقع، لم تكن ريد بُل وحدها من تقدمت بالاستئناف، بل كانت جميع الفرق حاضرة في جلسة الاستماع، لأن هذه كانت لحظة مهمة جدًا من ناحية توضيح كيفية تطبيق القواعد، وكيفية تطبيق الاتساق، وفي هذه الحالة تحديدًا، يرتبط الاتساق بالمنهجيات المعتمدة طوال عطلة نهاية أسبوع السباق".

وقد عاد برياتوري إلى الفورمولا 1 في يونيو 2024 بصفته مستشارًا تنفيذيًا للرئيس التنفيذي آنذاك لألبين، لوكا دي ميو. وفي وقت سابق من مسيرته، ساعد الإيطالي في قيادة فريقي بينيتون ورينو إلى بطولات عالم متتالية، مع مايكل شوماخر وفرناندو ألونسو على التوالي.

لكن برياتوري تلقى لاحقًا حظرًا مدى الحياة من دخول كواليس البطولة بسبب دوره المحوري في فضيحة "كراش غيت" في سنغافورة عام 2008. وكان برياتوري قد تورط في مؤامرة تضمنت تعمد سائقه نيلسون بيكيه الابن الاصطدام لإجبار سيارة الأمان على دخول الحلبة، وهو ما ساعد زميله في الفريق ألونسو على الفوز.

لكن، ألغى الاتحاد الدولي للسيارات ذلك الحظر مدى الحياة في عام 2010، ليصبح الإيطالي حاضرًا بشكل منتظم في منطقة البادوك بصفته صانع صفقات، قبل عودته الرسمية مع ألبين.